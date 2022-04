Thermal Grizzly naprawi Twój procesor na dwa sposoby

Masz procesor Intel Alder Lake-S? Zmagasz się z wysokimi temperaturami pod obciążeniem? Rozwiązaniem może być nowy produkt od Thermal Grizzly.

Procesory Intel Alder Lake-S debiutowały na rynku w listopadzie 2021 roku. Wpierw otrzymaliśmy odblokowane jednostki stworzone z myślą o podkręcaniu, a następnie pojawiły się tańsze, zablokowane modele. 12. generacja zaserwowała nam sporo nowości - architektura big.LITTLE, obsługa pamięci RAM DDR5 czy interfejsu PCI Express 5.0 o to tylko kilka z nich. Wszystkie jednak dały sporego kopa wydajności.

Rozwiązanie Thermal Grizzly nie należy do najtańszych

Trzeba jednak trzeźwo patrzeć na sytuację - nowe procesory Niebieskich to i nowe, większe gniazdo Intel LGA 1700. Okazało się, że stary system montażu nie do końca się sprawdza. Przy dłuższym CPU i tylko dwóch punktach nacisku, laminat i odpromiennik ciepła są wyginane, co skutkuje często gorszym kontaktem ze stopką chłodzenia, a więc i znacznie wyższymi temperaturami.

Entuzjaści zaczęli modyfikować system montażowy na własną rękę. Część postawiła na podkładki, inni sięgnęli po druk 3D. Obie z tych opcji chociaż są proste i łatwe do użycia w domu to daleko im do ideału. Zwłaszcza gdy chodzi o trwałość, dokładność i możliwości regulacji. Tutaj z pomocą przychodzą rozwiązania od firm trzecich.

Pisaliśmy już o rozwiązaniu od Thermalright, a teraz przyszła pora na europejskiego producenta - Thermal Grizzly. Znany niemiecki overclokcer, Roman "der8auer" Hartung, opublikował film dokładnie pokazujący dwa autorskie rozwiązania, które mają wyeliminować problem z wyginającymi się procesorami Intel Alder Lake-S.

Pierwszy z produktów to Thermal Grizzly Contact Frame. Podobnie jak u Thermalright mowa o metalowej ramce, która zastępuję fabryczny mechanizm. Tutaj jednak wiemy z jakiego metalu została wykonana - jest to anodowane aluminium 7075. Tym samym nie przewodzi prądu i jest odporne na zmiany temperatury.

Zapobiega to zarówno odkształcaniu się ramki (zwłaszcza w przypadku ekstremalnego podkręcania z wykorzystaniem LN2), jak i poprawia jej żywotność (względem druku 3D). Co ważne całość zaprojektowana została i wytwarzana jest w Niemczech, co ma zapewnić wysoką jakość wykonania i powtarzalność.

W zestawie otrzymujemy dedykowany klucz T20 oraz instrukcję montażu. Siła z jaką powinny być dokręcone śruby to od 0,03 do 0,06 Nm, a więc bardzo niewiele. Operację jednak ułatwiają specjalne oznaczenia na ramce.

Produkt lada moment trafi do sklepów w Europie. Sugerowana cena to około 35 euro, czyli około 165 złotych. ZDECYDOWANIE więcej niż za Thermalright Bending Corrector Frame wycenione na niecałe 30 złotych.

Na jaki spadek temperatur możemy liczyć? Wszystko zależy od konkretnego procesora, ale i używanego przez Was układu chłodzenia. der8auer przetestował czternaście różnych, odblokowanych CPU, a średnia wynosiła około 4-5°C. Oczywiście nie zabrakło skrajności - w jednym przypadku temperatura pogorszyła się o 0,3°C, w innym zaś poprawiła o zawrotne 7,1°C.

Dla największych entuzjastów, którzy nie boją się utraty gwarancji na procesor i walczą o każdy MHz przy podkręcaniu dostępna będzie jeszcze specjalny uchwyt. Wraz z Thermal Grizzly Contact Frame pozwoli on na wygodny i dokładny lapping CPU. Jest to procesor docierania, który ma na celu sprawienie by procesor był idealnie płaski oraz usunięcie warstwy niklu pokrywającego miedziany IHS procesora.

To zdaniem Romana Hartunga pozwala na zyskanie kolejnych kilku stopni Celsjusza, a tym samym wyższe wyniki w podkręcaniu procesora i/lub pamięci RAM. Tutaj sugerowana cena nie została zdradzona.

Zobacz: Test MSI MEG Z690 UNIFY: Królewska płyta główna dla Intel Alder Lake

Zobacz: AMD nie chce, by Twoja karta graficzna była wydajniejsza

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: der8auer

Źródło tekstu: oprac. własne