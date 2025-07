Jest niezatapialny jak Titanic, a w x-kom kupisz go za niemal pół ceny

A dokładniej soundcore Select 4 Go, czyli jeden z tych małych, wręcz kieszonkowych głośników, które możemy zabrać ze sobą wszędzie, nawet tego zbytnio nie odczuwając. Jest to bezpośrednia odpowiedź na JBL Go4. Z tą różnicą, że bije go pod każdym względem na głowę.

soundcore Select 4 Go

Porównanie do konkurenta będzie krótkie i bolesne. JBL Go4 oferuje 4,2 W mocy, 7 godzin pracy i kosztuje 169 zł. Dla porównania soundcore Select 4 Go to natomiast 5 W mocy, 20 godzin pracy i 139 zł ceny w sklepie. Rzecz jasna kiedy mówimy o cenie standardowej.

Otóż w promocji możecie go kupić za jedyne 79 zł. Skąd jednak porównanie do Titanica? Otóż głośnik ten nie tyle jest wodoodporny, ile wręcz niezatapialny. Tym samym jeśli wpadnie wam do wody, to nie musicie się martwić, że spadnie Wam on na dno. Wręcz przeciwnie, będzie się unosił na powierzchni i to pewnie dłużej, niż nie jeden niedoświadczony pływak.