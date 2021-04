Pamięci RAM DDR4 podkręcone do 7156 MHz - nowy rekord

Właśnie pobity został nowy rekord taktowania pamięci RAM DDR4. W tym momencie najwyższy wynik to 7156 MHz.

Chociaż powoli zbliżamy się do premiery procesorów Intel Alder Lake oraz AMD Zen 4, które wprowadzą obsługę pamięci DDR5, to wciąż moduły DDR4 mają sporo do zaoferowania. Dowodzi tego kolejny pobity rekord w częstotliwości ich taktowania. Tym razem udało się to zrobić z wykorzystaniem nowej platformy Intela z procesorem 11. generacji.

Najnowszy rekord taktowania pamięci RAM DDR4 wynosi 7156 MHz i tym samym o 47 MHz bije poprzedni wynik (7109 MHz). Najwyższy w historii rezultat został osiągnięty na pamięciach HyperX Predator o standardowym taktowaniu 4600 MHz. Te były używane w zestawie z układem Intel Core i9-11900KF oraz płytą główną MSI MEG Z590I Unify. Oczywiście tak wysokie taktowanie wiązało się z dużo gorszymi opóźnieniami, które w tym wypadku wyniosły 58-63-63-63-2 (tCAS-tRCD-tRP-tRAS-tCR).

Aż trudno wyobrazić sobie, jaki z czasem taktowania uda się uzyskać na pamięciach DDR5, które już fabrycznie mają bez problemu osiągać do 8000 MHz. Z czasem należy spodziewać się przekroczenia magicznej bariery 10000 MHz.

Źródło tekstu: PCGamesN