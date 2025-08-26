Sprzęt

Oppo Reno14 5G w Polsce. To dwa smartfony z AI i dużą baterią

Oppo wprowadza do Polski nowe smartfony. W sprzedaży pojawią się dwa modele, Reno14 5G i tańszy Reno14 FS 5G. Chiński producent stawia na sztuczną inteligencję w aparacie, solidne baterie i unikalny design.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 10:00
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Oppo Reno14 5G w Polsce. To dwa smartfony z AI i dużą baterią

Nowe modele, nowe możliwości

Seria Oppo Reno14 5G została zaprojektowana z myślą o osobach, które chcą mieć zawsze pod ręką dobry aparat i wygodny w obsłudze telefon. Sztuczna inteligencja wspiera funkcje fotograficzne, poprawia ostrość zdjęć i pomaga w ich edycji. Producent dodał także tryb Livephoto 2.0 oraz nagrywanie w 4K HDR.

Dalsza część tekstu pod wideo

Reno14 5G otrzymał potrójny flesz i teleobiektyw peryskopowy 3,5x. Główny aparat ma rozdzielczość 50 Mpix oraz może się pochwalić optyczną stabilizacją obrazu. Z kolei tańszy Reno14 FS 5G został wyposażony w podwójny flesz, który jest jaśniejszy niż w poprzedniej generacji. Nowa technologia AI Flash Photography ma zapewniać naturalne kadry i dobre światło w trudnych warunkach.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon OPPO Reno 13 Pro 5G 12/512GB 6.83" 120Hz Szary
Smartfon OPPO Reno 13 Pro 5G 12/512GB 6.83" 120Hz Szary
0 zł
2899 zł - najniższa cena
Kup teraz 2899 zł
Smartfon OPPO A5X 4/128GB 6.67" 90Hz Niebieski
Smartfon OPPO A5X 4/128GB 6.67" 90Hz Niebieski
0 zł
399 zł - najniższa cena
Kup teraz 399 zł
Smartfon OPPO Reno 13 Pro 5G 12/512GB 6.83" 120Hz Fioletowy
Smartfon OPPO Reno 13 Pro 5G 12/512GB 6.83" 120Hz Fioletowy
0 zł
2899 zł - najniższa cena
Kup teraz 2899 zł
Advertisement
Oppo Reno14 5G w Polsce. To dwa smartfony z AI i dużą baterią

AI i system ColorOS 15

Nowa seria działa pod kontrolą systemu ColorOS 15 (Android 15), w którym mocno postawiono na sztuczną inteligencję. Smartfony potrafią inteligentnie porządkować pliki, rozpoznawać dokumenty i ułatwiać codzienną organizację. AI wspiera również tłumaczenia. Tłumacz AI pozwala na bieżąco przekładać teksty, czaty czy nawet całe ekrany, także w języku polskim.

Współpraca z firmą Google sprawiła, że w natywnych aplikacjach Oppo dostępne są funkcje Gemini. Dzięki nim wystarczy jedno polecenie głosowe, by w kalendarzu zapisać wydarzenie, w notatkach przygotować szkic czy ustawić przypomnienie w zegarze. To krok w stronę jeszcze większej integracji sztucznej inteligencji z codziennym korzystaniem ze smartfonu.

Oppo Reno14 5G w Polsce. To dwa smartfony z AI i dużą baterią

Ekran i design

Oba smartfony mają płaskie wyświetlacze AMOLED6,59 cala w Reno14 5G i 6,57 cala w modelu FS. Maksymalna jasność na poziomie 1200 nitów ma zagwarantować dobrą widoczność w pełnym słońcu. Producent nie zapomniał też o praktycznych funkcjach, takich jak Glove Mode i Splash Touch, które ułatwiają używanie telefonu w rękawiczkach lub mokrymi dłońmi.

Oppo postawiło również na charakterystyczny wygląd. Obudowy powstały w procesie 12-warstwowym, co daje efekt połyskujących faktur. Telefony są pyło- i wodoodporne na poziomie IP66, IP68 i IP69, a port USB pokrywa platynowa powłoka chroniąca przed korozją.

Oppo Reno14 5G w Polsce. To dwa smartfony z AI i dużą baterią

Wydajność i bateria

Sercem Reno14 5G jest MediaTek Dimensity 8350, natomiast Reno14 FS 5G jest napędzany Snapdragonem 6 Gen 1. Oba modele wspiera system chłodzenia AI Nano Dual-Drive, a także HyperBoost 2.0, który zwiększa płynność w grach mobilnych.

Smartfony mają akumulatory o pojemności 6000 mAh. Droższa wersja obsługuje szybkie ładowanie 80 W, natomiast Reno14 FS 5G ładuje się z mocą do 45 W. Producent obiecuje, że bateria zachowa dobrą kondycję nawet po kilku latach użytkowania.

Oppo Reno14 5G
0 opinii
Oppo Reno14 5G

Oppo Reno14 5G
0 opinii
Ekran 6.59" AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 3.35 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 6000mAh
Pamięć wbudowana 256 GB
Zobacz więcej

Oppo Reno14 FS 5G
0 opinii
Oppo Reno14 FS 5G

Oppo Reno14 FS 5G
0 opinii
Ekran 6.57" AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 2.2 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 6000mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej

Dostępność i cena

Nowe smartfony Oppo trafiają do sprzedaży w Polsce wyłącznie online w następujących cenach:

  • 2799 zł za Oppo Reno14 5G 12/512 GB,
  • 1899 zł za Oppo Reno14 FS 5G 12/512 GB.

Na zachętę Oppo dorzuca trzyletnią gwarancję oraz dwie darmowe wymiany ekranu w ciągu dwóch lat. To dodatkowe zabezpieczenie, które może przekonać osoby obawiające się kosztownych napraw. Oferta obowiązuje od 26 sierpnia do 23 września 2025 roku. Szczegóły w regulaminie.

Oppo Reno14 5G w Polsce. To dwa smartfony z AI i dużą baterią
Oppo Reno14 5G w Media Expert
Oppo Reno14 5G w x-kom
Oppo Reno14 FS 5G w Media Expert
Oppo Reno14 FS 5G w x-kom
Image
telepolis
Oppo oppo w polsce nowy smartfon oppo promocja na start Oppo Reno14 5G Oppo Reno14 FS 5G Oppo Reno14 5G cena Oppo Reno14 5G specyfikacja Oppo Reno14 FS 5G cena Oppo Reno14 FS 5G specyfikacja
Zródła zdjęć: Oppo
Źródła tekstu: Oppo