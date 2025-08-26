Oppo Reno14 5G w Polsce. To dwa smartfony z AI i dużą baterią
Oppo wprowadza do Polski nowe smartfony. W sprzedaży pojawią się dwa modele, Reno14 5G i tańszy Reno14 FS 5G. Chiński producent stawia na sztuczną inteligencję w aparacie, solidne baterie i unikalny design.
Nowe modele, nowe możliwości
Seria Oppo Reno14 5G została zaprojektowana z myślą o osobach, które chcą mieć zawsze pod ręką dobry aparat i wygodny w obsłudze telefon. Sztuczna inteligencja wspiera funkcje fotograficzne, poprawia ostrość zdjęć i pomaga w ich edycji. Producent dodał także tryb Livephoto 2.0 oraz nagrywanie w 4K HDR.
Reno14 5G otrzymał potrójny flesz i teleobiektyw peryskopowy 3,5x. Główny aparat ma rozdzielczość 50 Mpix oraz może się pochwalić optyczną stabilizacją obrazu. Z kolei tańszy Reno14 FS 5G został wyposażony w podwójny flesz, który jest jaśniejszy niż w poprzedniej generacji. Nowa technologia AI Flash Photography ma zapewniać naturalne kadry i dobre światło w trudnych warunkach.
AI i system ColorOS 15
Nowa seria działa pod kontrolą systemu ColorOS 15 (Android 15), w którym mocno postawiono na sztuczną inteligencję. Smartfony potrafią inteligentnie porządkować pliki, rozpoznawać dokumenty i ułatwiać codzienną organizację. AI wspiera również tłumaczenia. Tłumacz AI pozwala na bieżąco przekładać teksty, czaty czy nawet całe ekrany, także w języku polskim.
Współpraca z firmą Google sprawiła, że w natywnych aplikacjach Oppo dostępne są funkcje Gemini. Dzięki nim wystarczy jedno polecenie głosowe, by w kalendarzu zapisać wydarzenie, w notatkach przygotować szkic czy ustawić przypomnienie w zegarze. To krok w stronę jeszcze większej integracji sztucznej inteligencji z codziennym korzystaniem ze smartfonu.
Ekran i design
Oba smartfony mają płaskie wyświetlacze AMOLED – 6,59 cala w Reno14 5G i 6,57 cala w modelu FS. Maksymalna jasność na poziomie 1200 nitów ma zagwarantować dobrą widoczność w pełnym słońcu. Producent nie zapomniał też o praktycznych funkcjach, takich jak Glove Mode i Splash Touch, które ułatwiają używanie telefonu w rękawiczkach lub mokrymi dłońmi.
Oppo postawiło również na charakterystyczny wygląd. Obudowy powstały w procesie 12-warstwowym, co daje efekt połyskujących faktur. Telefony są pyło- i wodoodporne na poziomie IP66, IP68 i IP69, a port USB pokrywa platynowa powłoka chroniąca przed korozją.
Wydajność i bateria
Sercem Reno14 5G jest MediaTek Dimensity 8350, natomiast Reno14 FS 5G jest napędzany Snapdragonem 6 Gen 1. Oba modele wspiera system chłodzenia AI Nano Dual-Drive, a także HyperBoost 2.0, który zwiększa płynność w grach mobilnych.
Smartfony mają akumulatory o pojemności 6000 mAh. Droższa wersja obsługuje szybkie ładowanie 80 W, natomiast Reno14 FS 5G ładuje się z mocą do 45 W. Producent obiecuje, że bateria zachowa dobrą kondycję nawet po kilku latach użytkowania.
Dostępność i cena
Nowe smartfony Oppo trafiają do sprzedaży w Polsce wyłącznie online w następujących cenach:
- 2799 zł za Oppo Reno14 5G 12/512 GB,
- 1899 zł za Oppo Reno14 FS 5G 12/512 GB.
Na zachętę Oppo dorzuca trzyletnią gwarancję oraz dwie darmowe wymiany ekranu w ciągu dwóch lat. To dodatkowe zabezpieczenie, które może przekonać osoby obawiające się kosztownych napraw. Oferta obowiązuje od 26 sierpnia do 23 września 2025 roku. Szczegóły w regulaminie.