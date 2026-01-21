Sprzęt

Oppo Find X9 Ultra nadchodzi. Dostanie taki teleobiektyw

Wyścig na liczbę megapikseli w smartfonach powoli się kończy. Teraz producenci szukają nowych sposobów na przyciągnięcie klientów. Najnowszy wyciek dotyczący flagowca Oppo pokazuje, że granica między telefonem a aparatem zaciera się jeszcze bardziej.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 20:21
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Oppo Find X9 Ultra nadchodzi. Dostanie taki teleobiektyw

Oppo Find X9 Ultra na zdjęciach

Oppo Find X9 Ultra ma zadebiutować w marcu 2026 roku. Producent na razie milczy, ale w Internecie aż huczy od plotek. Najnowsze zdjęcia, które trafiły na chiński serwis Weibo, pokazują urządzenie w pełnej krasie. I nie jest to zwykły smartfon. To, co do niego podłączono, wygląda imponująco i pokazuje nowy trend w świecie fotografii mobilnej.

Dalsza część tekstu pod wideo

To już aparat czy jeszcze telefon?

Na opublikowanych fotografiach widzimy smartfon ubrany w specjalny zestaw fotograficzny. Składa się on z dedykowanego etui oraz uchwytu (gripa), który poprawia stabilność. Jednak największą uwagę przykuwa coś innego. To ogromna, zewnętrzna nakładka.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon OPPO Find X9 5G 12/512 6.59" 120Hz Tytanowy
Smartfon OPPO Find X9 5G 12/512 6.59" 120Hz Tytanowy
0 zł
4599 zł - najniższa cena
Kup teraz 4599 zł
Smartfon OPPO Reno15 5G 8/512GB 6.59" 120Hz Biały
Smartfon OPPO Reno15 5G 8/512GB 6.59" 120Hz Biały
0 zł
2799 zł - najniższa cena
Kup teraz 2799 zł
Smartfon OPPO Reno15 FS 5G 8/512GB 6.57" 120Hz Niebieski
Smartfon OPPO Reno15 FS 5G 8/512GB 6.57" 120Hz Niebieski
-200.99 zł
1799.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1599 zł
Advertisement

Wygląda ona jak profesjonalny obiektyw. Według przecieków jest to telekonwerter o ogniskowej 300 mm. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, będziemy mieli do czynienia z rekordowym przybliżeniem optycznym w świecie urządzeń mobilnych.

Znany informator, Digital Chat Station, potwierdza te rewelacje. Zaznacza jednak, że nie jest pewne, z którym z aparatów smartfonu ten gigantyczny dodatek będzie współpracował. Sam telefon na zdjęciach ma płaski ekran. Na boku obudowy widać też fizyczne przyciski. Prawdopodobnie posłużą one do sterowania migawką i zoomem.

Potężna specyfikacja w standardzie

Nawet bez doczepianej "lufy", Oppo Find X9 Ultra zapowiada się na fotograficzną bestię. Przecieki sugerują obecność dwóch teleobiektywów wewnątrz urządzenia. Pierwszy ma mieć matrycę 200 Mpix i oferować 3-krotny zoom optyczny. Drugi moduł to sensor 50 Mpix z 10-krotnym przybliżeniem optycznym.

Takie połączenie to rzadkość na rynku. Większość konkurencji oferuje znacznie słabsze parametry w zakresie zoomu. Oppo wyraźnie celuje w fotografa, który potrzebuje uniwersalnego sprzętu w kieszeni.

Oficjalna premiera zbliża się wielkimi krokami. Wtedy dowiemy się, czy ten niezwykły zestaw trafi do regularnej sprzedaży, czy pozostanie tylko ciekawostką technologiczną.

Image
telepolis
Oppo nowy smartfon oppo smartfon do zdjęć smartfon fotograficzny Oppo Find X9 Ultra Oppo Find X9 Ultra specyfikacja
Zródła zdjęć: Weibo
Źródła tekstu: Weibo, GSMArena