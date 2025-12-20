OnePlus pokaże nowe kompakty. Te dwa nowe potwory to marzenie

W sieci pojawiły się doniesienia o zbliżających się premierach OnePlus 15T oraz OnePlus 15S. Wiele wskazuje na to, że mamy do czynienia z bliźniaczymi konstrukcjami przeznaczonymi na różne rynki. Przypomina to sytuację, z którą mieliśmy do czynienia przy okazji modeli OnePlus 13T oraz 13S, gdzie niemal identyczne obudowy skrywały pewne różnice w konfiguracji aparatów czy oprogramowaniu.

Według doniesień cenionego informatora Digital Chat Station nadchodzący OnePlus 15T ma zostać wyposażone w płaski ekran OLED o przekątnej 6,3 cala, rozdzielczości 1.5K i imponującym odświeżaniu 165 Hz. Za bezpieczeństwo będzie odpowiadał ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych w ekranie. Mimo mniejszych rozmiarów OnePlus 15T nie będzie ustępował mocą topowemu OnePlus 15, a jego sercem ma być układ Snapdragon 8 Elite Gen 5. Nieźle zapowiada się też sekcja fotograficzna, w której ma się znaleźć zestaw dwóch aparatów 50 Mpix: głównego oraz telefoto, choć prawdopodobnie bez aparatu ultraszerokokątnego.

Największe wrażenie robi jednak sekcja zasilania – OnePlusowi ponoć udało się zmieścić w tej niewielkiej bryle akumulator o pojemności przekraczającej 7000 mAh, a więc podobnej jak w obecnym już na rynku modelu flagowym. Całość uzupełnia oraz wsparcie dla magnetycznych akcesoriów.

OnePlus 15S z aparatem 200 Mpix?

Równolegle docierają do nas informacje o modelu OnePlus 15S, który został dostrzeżony w indyjskiej bazie certyfikacyjnej BIS pod numerem kodowym CPH2793. Choć dzieli on z wariantem „T” kluczowe cechy – w tym ten sam 6,3-calowy ekran 165 Hz, układ Snapdragon 8 Elite Gen 5 oraz metalową ramkę – specyfikacja sugeruje pewne różnice. Najważniejszą zmianą może być główny aparat fotograficzny. W przypadku modelu 15S mówi się o możliwości zastosowania matrycy o rozdzielczości aż 200 Mpix, sparowanej z jednostką 50 Mpix z teleobiektywem. Certyfikacja potwierdza również obecność normy szczelności IP69 oraz szybkiego ładowania o mocy 80 W.