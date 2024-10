NVIDIA wstrzymuje produkcję najpopularniejszej karty GeForce RTX 40

NVIDIA wstrzymuje produkcje najpopularniejszej karty graficznej z serii GeForce RTX 40. Jednak nie ma powodów do obaw.

W ostatnim czasie mocno na popularności zyskały karty graficzne GeForce RTX 40. Szczególnie dużym powodzeniem cieszą się modele RTX 4060 oraz RTX 4060 Ti. Wskoczyły one na odpowiednio drugie i czwarte miejsce wśród najczęściej używanych GPU wśród użytkowników Steama. Dlatego może dziwić, że NVIDIA wstrzymuje ich produkcję.

NVIDIA wstrzymuje produkcję RTX 4060

Informacje nie są oficjalne, ale pochodzą ze sprawdzonego źródła. Wynika z nich, że NVIDIA zamierza tymczasowo ograniczyć dostawy układów graficznych do modeli GeForce RTX 4060 oraz RTX 4060 Ti. Korzystają one z GPU oznaczonych jako AD107 oraz AD106. Jednak nie ma powodów do obaw. Produkcja ma być wstrzymana na zaledwie 2 tygodnie.

Co jest powodem takiej decyzji? Na pewno nie chodzi o problemy z dostępnością pamięci GDDR6X, które dotknęły między innymi model RTX 4070. Powód jest prosty — karty RTX 4060 i RTX 4060 Ti korzystają z innych modułów, a konkretnie GDDR6 (bez X). Według plotek chodzi jedynie o korektę zapasów i nic więcej. Prawdopodobnie doszło do nadpodaży, co oznacza, że producenci mają aktualnie wystarczającą liczbę układów do produkcji kolejnych kart.

Nie powinno to w żaden sposób wpłynąć na dostępność kart graficznych GeForce RTX 4060 i RTX 4060 Ti, ani tym bardziej na ich ceny.

Zobacz: NVIDIA zdominowała rynek GPU. Taki stan trwa od 20 lat

Zobacz: NVIDIA znów kombinuje. GeForce RTX 5080 może być kolejnym kukułczym jajem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)

Źródło tekstu: wccftech