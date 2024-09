NVIDIA zdominowała rynek GPU. Taki stan trwa od 20 lat

NVIDIA coraz częściej postrzegana jest jako firma od AI niż od kart graficznych. Tymczasem historyczne dane pokazują, jak bardzo Zieloni zdominowali rynek dGPU.

W ostatnich latach NVIDIA przeszła dużą transformację. Z firmy znanej przede wszystkim z kart graficznych stała się przedsiębiorstwem, któremu największe zyski przynosi rynek sztucznej inteligencji. To właśnie układy do AI sprawiły, że w pewnym momencie NVIDIA stała się najwyżej wycenianą firmą na świecie. Pomimo tego to właśnie karty GeForce wciąż cieszą się największym powodzeniem wśród graczy, i to już od około 20 lat.

NVIDIA zdominowała rynek GPU

Serwis 3DCentre przygotował historyczne dane na temat sprzedaży kart graficznych. Przez wiele lat walka między NVIDIĄ i AMD była momentami wyrównana. Były nawet momenty, gdzie to karty Czerwonych sprzedawały się lepiej. Jednak ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w drugim kwartale 2005 roku. Od trzeciego kwartał 2005 zaczęła rosnąć przewaga Zielonych.

Przez długi czas NVIDIA kontrolowała w granicach 60 proc. rynku, a pozostałe 40 proc. pozostawało w rękach AMD. To zaczęło się zmieniać w okolicach 2014 roku, gdy nagle Zieloni wskoczyli na poziom ponad 70 proc. sprzedaży wszystkich kart graficznych. Dzisiaj różnica jest jeszcze większa. Aktualnie aż 88 proc. dedykowanych kart graficznych ma logo GeForce, a tylko 12 proc. to Radeony, i to nawet pomimo wejścia na rynek trzeciego gracza w postaci Intela.

Czy jest szansa, aby w najbliższym czasie mogło się to zmienić? Raczej na pewno nie w przypadku kolejnej generacji dGPU. Dla AMD ma to być seria przejściowa, w której Czerwoni skupiają się na niskim i średnim segmencie. Tymczasem NVIDIA szykuje swoje standardowe armaty w postaci np. GeForce'a RTX 5090. Podejrzewam, że kawałek tego tortu może AMD odebrać też Intel, którego modele Battlemage powinny być dużo lepsze niż seria Alchemist.

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o), 3DCentre

Źródło tekstu: 3DCentre