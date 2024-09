Rynek kart graficznych zaskakuje. Tego nikt się nie spodziewał

Najnowszy raport na temat sprzedaży tzw. dedykowanych kart graficznych zaskakuje. Dane są lepsze, niż można było się spodziewać.

Firma Jon Peddie Reaserch opublikowała najnowszy raport na temat sprzedaży kart graficznych. Tym razem bierze on na cel modele dedykowane, sprzedawane przez partnerów NVIDII, AMD oraz Intela, czyli firmy pokroju ASUSA, MSI lub Gigabyte'a. Dane zaskakują, bo sprzedaż jest lepsza niż w ostatnich latach.

Rynek kart graficznych zaskakuje

W drugim kwartale 2024 roku sprzedaż desktopowych, dedykowanych kart graficznych wyniosła w sumie 9,5 mln egzemplarzy. To wzrost o 9,4 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału. To niecodzienna sytuacja, bo zazwyczaj drugi kwartał jest najsłabszym w całym roku. Średnia z ostatnich 10 lat to spadek o 7,1 proc. w porównaniu z początkiem roku, więc jakakolwiek poprawa jest zaskakująca. Dane w zestawieniu z analogicznym okresem rok temu również są lepsze.

A kto zyskał najwięcej? NVIDIA. Sprzedaż wzrosła o 9,7 proc. kwartał do kwartału i aż 61,9 proc. rok do roku. Dzięki temu Zieloni mogą pochwalić się aż 88-procentowymi udziałami w rynku desktopowych kart graficznych. Dla porównania AMD zanotowało spadek o 9 proc. kwartał do kwartału, ale wzrost o 3 proc. w ujęciu rocznym. Daje im to 12 proc. udziału w całym rynku. Intel w tym segmencie nie istnieje, bo według raportu JPR notuje 0 proc. udziałów.

Zobacz: Nadchodzą wyczekiwane procesory AMD. Jeszcze w tym roku

Zobacz: Procesory Intel Nova Lake z pierwszymi szczegółami

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)

Źródło tekstu: Jon Peddie Reaserch