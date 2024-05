W tym roku tylko jedna karta GeForce RTX 50, ale za to przepotężna

W tym roku powinna zadebiutować nowa generacja kart graficznych GeForce RTX 50. Jednak nie będzie to szczególnie bogata premiera, bo obejmie zaledwie jeden model.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem NVIDII, to w tym roku w sklepach powinny zagościć pierwsze karty graficzne GeForce RTX 50 Blackwell. Wcześniej mówiło się, że w 2024 roku premierę mogę mieć 2, a może nawet 3 modele. Jednak najnowsze plotki sugerują, że w tym roku zadebiutuje tylko jedna konstrukcja.

W tym roku tylko GeForce RTX 5090

Źródłem informacji jest ponownie Moore's Law is Dead, który często ujawnia ciekawe plotki z branży hardware. Nie zawsze się one potwierdzają, ale trzeba przyznać, że skuteczność ma dość wysoką. Pomimo tego poniższe wiadomości traktujcie z przymrużeniem oka, bo nic nie zostało oficjalnie potwierdzone.

Zdaniem YouTubera informacje o możliwej premierze 2 albo nawet 3 kart graficznych GeForce RTX 50 w tym roku są na wyrost. Z jego informacji wynika, że na sklepowych półkach pojawi się tylko najmocniejsza konstrukcja, czyli GeForce RTX 5090. Na resztę przyjdzie nam poczekać do 2025 roku.

GeForce RTX 5090 ma przynieść około 50-procentowy wzrost wydajności w standardowej rasteryzacji w porównaniu z RTX 4090. Jednocześnie mówi się o nawet 3-krotnej poprawie w Ray Tracingu i DLSS, co byłoby ogromnym krokiem naprzód i pozwalałoby się cieszyć graniem w 4K Ultra HD z niedostępną do tej pory płynnością. Cena karty ma oscylować w granicach 1299-1499 dolarów, więc będzie to — co nie jest żadnym zaskoczeniem — propozycja dla najbardziej zamożnych.

Nowa karta ma zostać zaprezentowana już na targach Computex 2024, ale będzie to tylko papierowa premiera. Do sklepów powinna trafić już na początku czwartego kwartału, czyli w październiku.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Moore's Law is Dead