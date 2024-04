Mniej kart graficznych GeForce RTX 40. Ceny wzrosną?

Producenci kart graficznych donoszą o coraz mniejszych dostawach serii RTX 40. Dotyczy to przede wszystkim układów AD106 do bardzo popularnych modeli.

Partnerzy NVIDII podobno mają problem z coraz mniejszymi dostawami niektórych układów z serii GeForce RTX 40. Problem a największym stopniu dotyczy jednego układu. Potencjalnie może się to przełożyć na wzrost cen w sklepach.

Mniej kart graficznych GeForce RTX 40

Informacje pochodzą bezpośrednio od samych producentów, którzy nie są zadowoleni z ostatnich dostaw układów do kart graficznych GeForce RTX 40. Problem ma dotyczyć większości modeli, ale w największym stopniu dotyczy chipsetów AD106, używanych do produkcji modeli GeForce RTX 4060 Ti w obu wariantach, czyli 8 i 16 GB.

Z doniesień wynika, że na początku kwietnia producenci dostawali po kilkadziesiąt egzemplarzy tego układu, co w żadnym stopniu nie pokrywa aktualnego zapotrzebowania. Problem ma dotyczyć wszystkich największy partnerów NVIDII, w tym ASUSA, MSI i Gigabyte'a.

Potencjalnie może to oznaczać gorszą dostępność kart i w konsekwencji wyższe ceny. Jednak na razie nie ma powodów do paniki. Póki co nic nie powinno się w tej kwestii zmienić, o ile oczywiście dostawy wrócą do normalnych poziomów. Poza tym aktualne ceny wciąż są niższe od rekomendowanych.

Zobacz: Tak miała wyglądać mocarna karta AMD RDNA 4. Szkoda, że nie powstanie

Zobacz: Intel umywa ręce. Za niestabilność procesorów wini producentów płyt

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: wccftech