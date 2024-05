GeForce RTX 5090 nie zadebiutuje w tym roku? Zaskakujące doniesienia

Wydawało się, że w tym roku do sklepów trafi pierwsza karta graficzna z serii Blackwell w postaci GeForce'a RTX 5090. Jednak może być trochę inaczej.

Do tej pory wszystkie źródła informowały, że w tym roku zadebiutuje jedna karta graficzna GeForce RTX 50 Blackwell. Do sklepów miał trafić najmocniejszy model, jaki szykuje NVIDIA, czyli GeForce RTX 5090. Tymczasem znany informator rzuca na ten temat zupełnie nowe światło. Plany Zielonych mogą być inne.

GeForce RTX 5090 nie w tym roku

Doskonale znany i ceniony w branży kopite7kimi poinformował na Twitterze, że GeForce RTX 5090 nie będzie pierwszą kartą graficzną z serii Blackwell, która trafi do sprzedaży. Zamiast tego NVIDIA w pierwszej kolejności ma wprowadzić na rynek niższy model, a konkretnie GeForce'a RTX 5080.

To zaskakujące, bo do tej pory Zieloni zaczynali od najmocniejszych wariantów i z czasem dodawali do portfolio słabsze konstrukcje. Oczywiście nie można wykluczyć, że RTX 5090 też trafi do sklepów w tym roku, po prostu po RTX 5080.

It's not ture. RTX 5080 should be released first. — kopite7kimi (@kopite7kimi) May 7, 2024

Pamiętajcie jednak, że powyższe informacje to jedynie plotki. NVIDIA wciąż nie zapowiedziała oficjalnie nowej generacji kart graficznych. To powinno się wkrótce zmienić, bo wszystko wskazuje na to, że prezentacja odbędzie się na czerwcowych targach Computex 2024 w Tajwanie.

GeForce RTX 5080 prawdopodobnie będzie bazował na układzie GB203. Ma zaoferować 96 SM, co przełoży się na 12288 jednostek CUDA. Byłaby to spora poprawa względem poprzednika, bo RTX 4080 ma 9728 rdzeni CUDA. Pozostała specyfikacja wciąż nie jest znana, ale prawdopodobnie możemy oczekiwać 16 GB pamięci VRAM GDDR7 o wyższej przepustowości niż poprzednik.

