Zaskakujące doniesienia. Chodzi o karty GeForce RTX 50 do laptopów

NVIDIA szykuje nie tylko desktopowe wersje nowej generacji kart graficznych GeForce RTX 50 Blackwell. Szykowane są też modele laptopowe. Jednak ich specyfikacja nieco zaskakuje.

W tym roku powinna zadebiutować pierwsza karta graficzna GeForce RTX 50 z architekturą Blackwell. Niemal na pewno będzie to desktopowa wersja RTX 5090, a na kolejne modele przyjdzie nam poczekać do przyszłego roku. Poza tym NVIDIA szykuje też laptopowe wersje i właśnie poznaliśmy ich częściową specyfikację.

Specyfikacja GeForce RTX 50 Laptop

Z doniesień Moore's Law is Dead wynika, że najmocniejsze modele GeForce RTX 50 do laptopów będą wyposażone w 16 GB pamięci VRM. Dotyczy to zarówno modelu RTX 5090, jak i RTX 5080.

To może zaskakiwać, w końcu desktopowa wersja zapewne zaoferuje co najmniej 24 GB (jak RTX 4090), ale z drugiej strony podobna sytuacja miała miejsce już w ten generacji, a przynajmniej w przypadku najmocniejszego wariantu. RTX 480 ma 12 GB pamięci VRAM, więc w tym przypadku dojdzie do znacznej poprawy.

Jeśli chodzi o pozostałe modele, to wygląda to następująco:

GeForce RTX 5090 - 16 GB pamięci VRAM

GeForce RTX 5080 - 16 GB pamięci VRAM

GeForce RTX 5070 - 12 GB pamięci VRAM

GeForce RTX 5060 - 8 GB pamięci VRAM

Jak widać seria RTX xx70 również zyska więcej pamięci, ponieważ RTX 4070 w wersji laptopowej ma tylko 8 GB. Warto też przypomnieć, że nowe modele będą wyposażone w szybsze moduły GDDR7, co powinno przełożyć się nie tylko na wyższe przepustowości (przy zastosowaniu takich samych magistrali), ale też minimalnie mniejsze zużycie energii.

Zobacz: Producenci odwracają się od AMD. To NVIDIA jest na pierwszym miejscu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Moore's Law is Dead