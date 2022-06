Karta GeForce RTX 4060 ma być bardzo prądożerna. Rachunki wzrosną

Skoro zbliża się premiera kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 40 z architekturą Lovelace, to nic dziwnego, że dociera do nas coraz więcej informacji na ich temat. Najnowsza dotyczy modelu GeForce RTX 4060, który może być bardzo prądożerny, w porównaniu ze swoimi poprzednikami.

Informacje przekazał znany leaker o pseudonimie @kopite7kimi. Według niego karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4060 ma zużywać więcej prądu niż GeForce RTX 3070. Wydawałoby się, że nie ma w tym nic nadzwyczajnego, skoro może zaoferować też wyższą lub porównywalną wydajność. Rzecz w tym, że do tej pory tak nie było. Jest to odstępstwo od normy.

I don't care about the real release date. I'm just curious about the performance of RTX 4060, which consumes more power than RTX 3070.