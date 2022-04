Karty graficzne RTX 40 nie będą obsługiwać nowego, lepszego standardu

Nowe karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 40 prawdopodobnie nie będą obsługiwać nowego standardu PCI-Express 5.0. Wygląda na to, że zostaną przy wersji 4.0.

W trzecim kwartale tego roku powinny zadebiutować nowe karty graficzne Nvidia GeForce RTX 40 z architekturą Lovelace. Im bliżej jesteśmy tego momentu, tym więcej plotek na ich temat możemy się spodziewać. Najnowsze są mocno zaskakujące i sugerują, że Zieloni chcą zostać przy starszym standardzie.

GeForce RTX 40 na PCI-Express 4.0?

Takie informacje przekazał znany informator o pseudonimie kopite7kimi. Już kilkukrotnie udowodnił on, że ma dobre źródła, więc nie mamy powodu, aby mu nie wierzyć. Jego zdaniem Nvidia chce przy nowych grafikach zostać przy starszym standardzie PCI-Express 4.0.

PCIe Gen4 — kopite7kimi (@kopite7kimi) April 24, 2022

To nieco zaskakujące, bo wszyscy spodziewali się już PCI-Express 5.0, które oferuje większą przepustowość. Przecież nowa wersja interfejsu jest już obecna w zaprezentowanych niedawno profesjonalnych modelach Hopper, a do tego będzie obsługiwana przez nowe procesory zarówno Intela, jak i AMD. Wiadomo też, że NVIDIA zamierza wykorzystać nowe złącze zasilania ATX 3.0 (PCIe 5.0).

Jednak nie jest to powód do obaw. PCI-Express 4.0 spokojnie wystarczy do obsługi dzisiejszych kart graficznych. Nie zmienia to faktu, że decyzja NVIDII może dziwić.

Zobacz: Thermalright naprawi Twój procesor za niecałe 30 złotych

Zobacz: Intel ARC A310: Nadciąga najtańsza karta graficzna na rynku?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: simon hark / Shutterstock.com

Źródło tekstu: TechPowerUp