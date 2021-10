Kart graficznych nie ma w sklepach, a NVIDIA szykuje nowy model

Chociaż kart graficznych cały czas nie ma w sklepach albo są dostępne w absurdalnych cenach, to NVIDIA planuje nowy model, który ma zachwycać wydajnością.

GeForce RTX 3090 Super to jedna z nowych kart graficznych, nad którymi ma pracować aktualnie NVIDIA. Plotki na temat odświeżenia serii Ampere za pomocą modeli Super krążą już od jakiegoś czasu, a teraz otrzymaliśmy ich kolejne potwierdzenie. Wygląda na to, że GeForce RTX 3090 Super będzie najmocniejszą konstrukcją w ofercie Zielonych.

NVIDIA GeForce RTX 3090 Super

Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3090 Super ma być wyposażona w pełni odblokowany rdzeń GA102. Oznacza to między innymi 10752 jednostki CUDA, 336 Tensor oraz 84 RT, które odpowiadają za obliczenia związane z Ray Tracingiem. W parze z rdzeniem mają iść 24 GB pamięci GDDR6X na 384-bitowej magistrali danych. Z plotek wynika, że zwiększy się TDP karty z 350 W w standardowym modelu RTX 3090 do 400 W w wersji Super.

Kiedy GeForce RTX 3090 Super trafi do sprzedaży? Nie zostało to jeszcze potwierdzone, ale pogłoski sugerują premierę w styczniu 2022 roku. W tym samym czasie do sprzedaży ma trafić odświeżony model RTX 3070 Ti z 16 GB pamięci VRAM (to pierwszy raz, gdy pojawiają się jakieś informacje na jego temat) oraz RTX 2060 z 12 GB pamięci.

Źródło zdjęć: NVIDIA

Źródło tekstu: TechPowerUp