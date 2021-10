To może być najcichsza i najgrubsza karta graficzna na rynku

Karta graficzna Asus GeForce RTX 3070 Noctua Edition przestała być tylko plotką. Model ten właśnie został oficjalnie zaprezentowany przez firmę Noctua, która obiecuje bardzo wysoką kulturę pracy chłodzenia.

Asus GeForce RTX 3070 Noctua Edition to nowa karta graficzna, która powstała we współpracy firm Asus oraz Noctua. Druga z tych marek tworzy jedne z najlepszych systemów chłodzeń na rynku, które może i nie są tanie, ale są cenione wśród wymagających użytkowników. Nic dziwnego, że nowa karta ma oferować wysoką kulturę pracy przy niskich temperaturach. A tak przynajmniej obiecuje Noctua.

Asus GeForce RTX 3070 Noctua Edition

Noctua obiecuje, że nowa karta generuje hałas na poziomie zaledwie 33,3 dB(A) przy maksymalnej prędkości wentylatorów, czyli 2000 obrotów na minutę, co — jeśli potwierdzi się w testach — jest dość imponującym wynikiem. Jednocześnie karta ma działać w takim trybie z temperaturą zaledwie 50 stopni Celsjusza. W to już mi po prostu trudno uwierzyć, ale prawdopodobnie nie chodzi o moment maksymalnego obciążenia, np. grą w rozdzielczości 4K Ultra HD. Pomimo tego ma to być wynik lepszy niż standardowa wersja tej samej karty, pomimo hałasu niższego o około 9 dB(A). Z drugiej strony karta zajmuje aż 4,3 slota w obudowie komputera, więc jest naprawdę potężna.

Co ważne, karta oferuje tryb półpasywny. Oznacza to, że wentylatory włączają się dopiero po osiągnięciu temperatury 50 stopni Celsjusza na rdzeniu GPU. Do sprzedaży trafią dwie wersje: Asus GeForce RTX 3070 Noctua Edition oraz Asus GeForce RTX 3070 Noctua OC Edition. Ta druga ma podwyższone taktowanie do 1815 MHz w trybie Boost oraz 1845 MHz w trybie OC, co powinno przełożyć się na kilka dodatkowych klatek na sekundę w grach. Ceny kart nie są jeszcze znane.

