Nocna promocja dla przedsiębiorczych. Masz czas do 10 rano

Nazywa się portfelem, chociaż tak naprawdę jest kieszonkowym sejfem.

Przechowywanie kryptowalut na dysku komputera niesie ze sobą wielkie ryzyko. Można skończyć jak ten słynny pechowiec, który przeczesuje wysypiska w poszukiwaniu swojego dysku twardego, albo zaliczyć awarię nośnika. Natomiast giełdy kryptowalut niosą ze sobą ryzyko ataku na nie z zewnątrz. Rozwiązaniem tych problemów jest portfel kryptowalut.

Ledger Nano X Zadbaj o swoje środki

Ledger Nano X

Tak się natomiast składa, że dzisiejszej nocy do 10 jutro rano Ledger Nano X możecie kupić znacznie taniej, bo za 444 zł. Dla porównania jego cena przed promocją wynosi 550 zł. Jest to więc konkretna obniżka jak za portfel z łącznością Bluetooth i certyfikatem CC EAL5+, który jest wyposażony w ekran, dając możliwość stałego podglądu.

Ledger Nano X Zadbaj o swoje środki

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Zródła zdjęć: Ledger