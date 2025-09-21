Nocna promocja dla przedsiębiorczych. Masz czas do 10 rano

Przechowywanie kryptowalut na dysku komputera niesie ze sobą wielkie ryzyko. Można skończyć jak ten słynny pechowiec, który przeczesuje wysypiska w poszukiwaniu swojego dysku twardego, albo zaliczyć awarię nośnika. Natomiast giełdy kryptowalut niosą ze sobą ryzyko ataku na nie z zewnątrz. Rozwiązaniem tych problemów jest portfel kryptowalut.

Ledger Nano X

Tak się natomiast składa, że dzisiejszej nocy do 10 jutro rano Ledger Nano X możecie kupić znacznie taniej, bo za 444 zł. Dla porównania jego cena przed promocją wynosi 550 zł. Jest to więc konkretna obniżka jak za portfel z łącznością Bluetooth i certyfikatem CC EAL5+, który jest wyposażony w ekran, dając możliwość stałego podglądu.