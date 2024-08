Nintendo jest w ogromnym dołku. Czas na nową konsolę

Nintendo opublikowało wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2025 roku (fiskalny). Dane są bezwzględne i pokazują, że już czas na nową konsolę.

Nintendo opublikowało najnowsze wyniki finansowe za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2024 roku. Dla firmy jest to pierwszy kwartał 2025 roku (fiskalnie, a nie kalendarzowo). Dane nie są dobre, ale to chyba żadne zaskoczenie, biorąc pod uwagę, że Nintendo Switch ma już 7 lat. Najwyższy czas pokazać światu nową konsolę.

Nintendo w dużym dołku

W ciągu wspomnianych 3 miesięcy Nintendo sprzedało zaledwie 2,1 mln konsol, co stanowi spadek aż o 46 proc. w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Całkowita sprzedaż netto spadła o 46,5 proc. do poziomu 246,6 mln jenów, gdzie rok wcześniej Japończycy osiągnęli 461,3 mln jenów. Zysk operacyjny jest niższy o 70,6 proc., a zwykły o 55,3 proc.

Wszystko tak naprawdę rozbija się o konsolę Nintendo Switch, która na rynku jest już obecna od 7 lat. Niemal każdy, kto chciał ją kupić, już to zrobił. Pozostali zapewne czekają na premierę nowego modelu. Dlatego też sprzedaż zwykłej wersji spadła o 18,4 proc., modelu Lite aż o 56,1 proc., a wersji OLED o 46,3 proc. To jasno pokazuje, że przyszła pora na nową generację, która — jeśli plotki są prawdziwe — pojawi się na sklepowych półkach na początku 2025 roku.

Nie bez znaczenia są też same gry. W tym kwartale największymi hitami Nintendo były Paper Mario: The Thousand-Year Door oraz Luigi's Mansion 2 HD. Chociaż to świetne produkcje, to daleko im do Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, które zadebiutowało rok wcześniej.

Zobacz: Lenovo szykuje nową konsolę. Ma być taniej

Zobacz: Najpopularniejsza karta graficzna idzie na emeryturę. To koniec jej produkcji

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Arief Syauqi / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech