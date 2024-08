Najpopularniejsza karta graficzna idzie na emeryturę. To koniec jej produkcji

Najpopularniejsza karta graficzna świata, przynajmniej wśród graczy, przechodzi do historii. NVIDIA kończy z produkcją tego modelu.

GeForce RTX 4090 lub RTX 4080 to nie są najpopularniejsze karty graficzne. Chociaż oferują najwyższą wydajność, to jednocześnie są bardzo drogie, przez co wiele osób nie może sobie pozwolić na ich zakup. Dużo większym powodzeniem cieszą się modele ze średniej półki, a w szczególności jeden z nich, który właśnie kończy swój żywot.

Najpopularniejsza karta graficzna

Najpopularniejszą kartą graficzną, według statystyk Steama, jest GeForce RTX 3060. Nie ma w tym nic dziwnego, bo przy rozsądnej cenie oferuje ona całkiem niezłą wydajność w rozdzielczości 1080p. Z tego powodu był to częsty wybór wśród graczy. Ze statystyk platformy Valve wynika, że do dzisiaj korzysta z niej ponad 5,7 proc. graczy.

Niestety, jej czas dobiegł końca. Model ten był produkowany od 2021 roku i najnowsze plotki sugerują, że niedługo przejdzie do historii. W ciągu kilku najbliższych miesięcy NVIDIA ma zakończyć produkcję układów, które wykorzystywane były do tworzenia modeli z serii GeForce RTX 3060. Partnerzy firmy podobno zostali już o tym poinformowani i mogą składać ostatnie zamówienia na to niezwykle popularne GPU.

Szkoda, ale wszystko kiedyś się kończy. GeForce RTX 3060 przejdzie do historii jako karta o jednym z najlepszych stosunków ceny do wydajności.

