Procesory AMD mocno zyskują. W nowych układach Intela tego nie będzie

Intel postanowił zrezygnować z techniki Hyper-Threading w swoich najnowszych procesora z serii Lunar Lake. Tymczasem testy nowych układów AMD pokazują, że wciąż przynosi ona duży wzrost wydajności.

Intel podjął zaskakującą decyzję przy okazji projektowania nowych procesorów Lunar Lake. Układy nie będą obsługiwać techniki Hyper-Threading, określanej po polsku jako wielowątkowość. Oznacza to, że CPU będą miały tyle samo wątków, ile fizycznych rdzeni. Tymczasem testy nowego procesora AMD pokazują, że SMT (simultaneous multithreading) wciąż daje duży wzrost wydajności.

AMD vs Intel

Testy przeprowadził użytkownik o pseudonimie Phoronix. Wykorzystał w tym celu układ AMD Ryzen AI 9 HX 370. Wszystkich pomiarów dokonał na Ubuntu w wersji 24.04. Najpierw sprawdził, jak procesor radzi sobie z włączonym SMT, a następnie testy powtórzył z wyłączonym SMT.

Okazuje się, co chyba nie jest żadnym zaskoczeniem, że we wszystkich benchmarkach wyniki z włączonym Hyper-Threading są znacząco lepsze. Średnio poprawa wynosi około 18 proc., ale w niektórych scenariuszach rezultaty były lepsze nawet o 67 proc. (toyBrot Fractal Generator benchmark).

Co więcej, włączenie SMT nie miało też większego wpływu na zużycie energii. Bez wielowątkowości układ pobierał średnio 19,27 W, a po włączeniu Hyper-Threading zapotrzebowanie na prąd wzrosło do zaledwie 19,63 W. To różnica zaledwie 2 proc., więc praktycznie mieszcząca się w ramach błędu pomiarowego. Tymczasem Intel zrezygnował z tego rozwiązania podobno właśnie z powodu chęci ograniczenia zużycia energii.

Zobacz: Nowe układy NVIDIA Blackwell opóźnione. Mają wadę

Zobacz: Nowe procesory Intela będą drogie. Powód jest prosty

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: adison pangchai / Shutterstock.com, Phoronix

Źródło tekstu: Tom's Hardware