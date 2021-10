Nintendo Switch OLED sugeruje, że Switch Pro jednak powstanie?

Niektórzy użytkownicy wierzą, że pewna zmiana w Nintendo Switch OLED sugeruje, że Japończycy jednak pracują nad konsolą w wersji Pro. Ale czy nie wyciągają zbyt daleko idących wniosków?

Dla wielu osób zapowiedź Nintendo Switch OLED była rozczarowaniem. Według plotek Japończycy mieli pracować nad wersją Pro, która — oprócz lepszego ekranu — miała zaoferować poprawioną wydajność, a także obsługę rozdzielczości 4K w trybie stacjonarnym i NVIDIA DLSS. Tymczasem OLED to wciąż ta sama konsola, tylko z trochę większym i lepszym wyświetlaczem. Jednak urządzenie zdradza więcej, niż na pierwszy rzut oka może się wydawać. Czy Nintendo jednak planuje Switcha w wersji Pro?

Nintendo Switch Pro jednak powstanie?

YouTuber z kanału Nintendo Prime dokładnie przyjrzał się konsoli Nintendo Switch OLED i okazuje się, że ta wnosi więcej nowości, niż wspomniał producent i nie są to zmiany tylko kosmetyczne, jak w przypadku ekranu. Uwagę zwraca przede wszystkim nowa stacja dokująca, w której złącze HDMI 1.4 zostało zastąpione wersją 2.0. Podobnie jest zresztą z kablem, który znajduje się w zestawie. Warto odnotować, że HDMI 2.0 pozwala na przesyłanie obrazu w rozdzielczości 4K z płynnością 60 klatek na sekundę, a HDMI 1.4 tylko w 30 klatkach.

Niektórzy potraktowali to jako wskazówkę, że Nintendo Switch Pro jednak powstanie. Po co Japończycy mieliby zmieniać złącze w stacji dokującej konsoli do wersji, która nie będzie w pełni wykorzystywana? Odpowiedź na to pytanie może być bardzo prosta. HDMI 1.4 ma już swoje lata i nowsza wersja złącza może być nie tylko łatwiej dostępna, ale też po prostu tańsza. Dlatego do powyższych sensacji podchodziłbym z bardzo dużym dystansem. Zwykła zmiana złącza HDMi nie musi kompletnie niczego oznaczać. Nie zmienia to faktu, że sam chętnie zobaczyłbym Nintendo Switch Pro.

Źródło zdjęć: Mister Mister (Pexels)

Źródło tekstu: KitGuru, Nintendo Prime