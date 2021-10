Masz problem z kupnem konsoli? W przyszłym roku nie będzie lepiej

Konsole nowej generacji zadebiutowały w listopadzie zeszłego roku. Za chwile minie rok, jak są dostępne w sklepach na całym świecie. Jednak uczciwie stawiając sytuację, należy uznać, że słowo "dostępne" jest trochę na wyrost. Owszem, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5 można kupić, ale trzeba mieć przy tym trochę szczęścia i więcej gotówki, niż wynoszą ceny rekomendowane. Problem w dużo większym stopniu dotyczy PS5. Phil Spencer, szef Xboxa, już teraz ostrzega, że w przyszłym roku wcale nie będzie lepiej.

Phil Specer, szef działu Xbox w Microsofcie, w trakcie WrapPRO's TheGrill 2021 udzielił ciekawej wypowiedzi, która nie jest zbyt optymistyczna dla graczy. Jego zdaniem problemy z dostępnością konsol nowej generacji przedłużą się na 2022 rok.

Myślę, że nie można o tym mówić jako tylko problemie z dostępnością chipów. Kiedy myślę o tym, co to znaczy zdobyć części niezbędne do zbudowania konsoli, a następnie dostarczenia jej na rynek, na którym jest zapotrzebowanie, to w tym procesie jest wiele kluczowych punktów. I z żalem muszę przyznać, że taka sytuacja będzie trwała przez kolejne miesiące i miesiące, aż do końca roku kalendarzowego i do następnego roku. Najbardziej rozczarowujące jest rozczarowanie fanów. [...] Ciężko pracujemy, aby wprowadzić je (red. konsole) na rynek, ale będzie to wyzwanie, nad którym będziemy pracować przez dłuższy czas.