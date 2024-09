Nintendo Switch 2 nie dla Polaka? Oj, srogo się zdziwisz

Jak się okazuje, PS5 Pro to potencjalnie niejedyne ważne ogłoszenie sprzętowe, jakie pojawi się w świecie gier i technologii. Jeśli sprawdzą się najnowsze pogłoski, już wkrótce zobaczymy, jak wygląda Nintendo Switch 2.

Źródłem tych rewelacji jest Discord, a konkretniej użytkownik moistycharlie (którego wpis uwieczniono na forum Reddit - Gaming Leaks and Rumours). Być może byłby to post takich jak setki, gdyby nie fakt, że ten sam użytkownik przewidział zarówno cenę, jak i datę ujawnienia PlayStation 5 Pro.



Nintendo Switch 2 ma być ogłoszone na początku października, kosztować 400 dolarów amerykańskich (1546,36 zł wg kursu NBP z dnia 14.09.2024). Poza tym, konsola według przecieku, ma być sprzedawana w dwóch różnych wariantach (na razie nie wiadomo, czym mają się różnić).



Warto zaznaczyć, że pomimo, iż dopóki Nintendo nie zrobi oficjalnego ogłoszenia, informację tę trzeba traktować jako pogłoskę. Nawet jeśli osoba, która podała teraz informacje na temat Switch 2, wcześniej posiadała prawidłowe dane odnośnie PS5 Pro. Ogłoszenie konsoli mające nadejść w październiku wcale nie oznacza, że konsola ukaże się w tym roku (choć może) - pierwszy Switch wszedł do sprzedaży w marcu 2017 r.



Najnowsza konsola Nintendo prawdopodobnie będzie kompatybilna wstecz i nadal będzie używać architektury opracowanej przez Nvidię. Na pewno kosztując ok. 1500 zł, Nintendo Switch 2 będzie bardziej atrakcyjną cenowo alternatywą dla PS5 Pro, którego cena w Polsce wynosi ok. 3499 zł.

Zobacz:

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Eric Mclean / Unsplash.com

Źródło tekstu: Tom's Guide, XDA, opr. wł.