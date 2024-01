Planujesz zakup Nintendo Switch 2? Mamy dobre informacje

Jeśli planujesz w tym roku zakup Nintendo Switch 2, to mamy dobre informacje. Nie powinno to być szczególnie trudne.

Wszystkie znaki na niebie i ziemi sugerują, że w drugiej połowie 2024 roku zadebiutuje Nintendo Switch 2. Nowa konsola ma oferować wydajność na poziomie Xbox Series S i 8-calowy ekran. Jeśli już nie możesz doczekać się premiery, to mamy dobre informacje.

Premiera Nintendo Switch 2

Wszyscy pamiętamy, jak wyglądała sytuacja z premierą PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zarówno Sony, jak i Microsoft zmagały się z kryzysem na rynku półprzewodników i dostępność konsol była przez to mocno ograniczona. W przypadku Nintendo Switch 2 nie ma być z tym problemu.

Zdaniem analityków z firmy Omdia Japończycy są gotowi w pierwszym roku życia Nintendo Switch 2 wprowadzić do sklepów aż 10 mln egzemplarzy konsoli. Chociaż w skali całego świata może się wydawać, że to niewiele, to w rzeczywistości taka dostępność powinna pozwolić wszystkim zainteresowanym na zakup urządzenia.

Jednocześnie fani wersji OLED raczej nie będą zadowoleni. Z doniesień wynika, że pierwszy wariant konsoli będzie oferował matrycę LCD. Dopiero w późniejszym czasie Nintendo ma zaprezentować Switcha 2 w wersji OLED.

Zobacz: Nintendo Switch 2 będzie droższe. Tak samo jak gry

