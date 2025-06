Masz Switcha 2? Nintendo nagrywa Twoje rozmowy

GameChat to nowy mechanizm, który pozwala graczom Nintendo Switch 2 na komunikację. Ta może być przeprowadzana głosowo lub nawet przy użyciu odpowiedniej kamery. Jednak najnowsze informacje do Japończyków prawdopodobnie zniechęca część osób do korzystania z GameChata.

Nintendo nagrywa nasze rozmowy

Nintendo opublikowało najnowsze regulaminy i polityki prywatności. Z nich dowiadujemy się, że sesje w ramach GameChat są zapisywane na wszystkich urządzeniach, które biorą w nich udział. Co to oznacza? Jeśli połączymy się ze znajomym, to rozmowa będzie tymczasowo zapisana zarówno na naszej, jak i jego konsoli.