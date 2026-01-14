Sami sobie to robimy. Wzrost sprzedaży komputerów mimo niedoborów jest zauważalny
Wskazuje na to raport IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker, skupiony na globalnym rynku komputerów osobistych. Ten informuje o skoku na rynku PC.
Problem niedoborów modułów RAM jedynie narasta. Producenci skupili się na potrzebach rynku AI, zostawiając ten konsumencki na lodzie. Jednak reakcja rynku konsumenckiego na taki stan rzeczy jest jedną z najgorszych możliwych, a zarazem... w pełni zrozumiała.
Skok sprzedaży PC
Otóż w czwartym kwartale 2025 roku, kiedy już problemy z niedoborem RAM się rozkręciły, a ceny modułów zaczęły osiągać absurdalne wartości, rosnąc o nawet kilkaset procent. I to właśnie w tym czasie sprzedaż komputerów PC wzrosła o 9,6%, osiągając 76,4 mln sztuk.
Warto jednak podkreślić, że przekłada się na to kilka czynników. Pierwszym jest rzecz jasna okres świąteczny. Jak jednak podkreśla IDC, wzrost był znacznie wyższy, niż spodziewany z tej konkretnej przyczyny. Kolejną przyczyną jest zakończenie wsparcia dla Windowsa 10. I chociaż w Europie zostało to odroczone, tak w ujęciu globalnym jest to już martwy system. Natomiast aktualizacja do Windowsa 11 wymaga modułu TPM 2.0, który nie występuje w starszych konfiguracjach, co wymusza wymianę sprzętu.
Ostatnią ze wskazanych przyczyn jest natomiast chęć robienia zapasów i zakupu komputerów, kiedy te wciąż są dostępne. Tym samym niedobory napędzają sprzedaż, która tym samym wzmaga niedobory sprzętu. Jean Philippe Bouchard, wiceprezes ds. badań w Worldwide Mobile Device Trackers w IDC twierdzi, że wzrosty są tylko tymczasowe:
IDC przewiduje, że rynek komputerów PC będzie wyglądał zupełnie inaczej za 12 miesięcy, biorąc pod uwagę tempo zmian w zakresie pamięci. Poza oczywistą presją na ceny systemów, ogłoszoną już przez niektórych producentów, możemy również spodziewać się obniżenia specyfikacji pamięci PC w celu utrzymania dostępnych zasobów pamięci. Nadchodzący rok zapowiada się niezwykle niestabilnie.
Tym samym komputerów będzie się sprzedawało mniej. Co więcej, będą droższe i słabsze. Trudno więc dziwić się osobom, które chcą PC kupić już teraz. Owszem, to najgorszy możliwy moment na chwilę obecną, ale z miesiąca na miesiąc będzie jeszcze gorzej.