Nexity xAir – polski inteligentny system do zarządzania energią i mapowania zanieczyszczeń powietrza

xAir to najnowsze rozwiązanie polskiej firmy Nexity, które daje użytkownikowi pełną kontrolę nad inteligentnym przepływem energii rozproszonej, integrujące infrastrukturę fotowoltaiczną, magazyn energii, stację ładowania pojazdów elektrycznych oraz inne urządzenia peryferyjne.

Polska firma Nexity Global S.A. przedstawia urządzenie typu gateway xAir. To jej najnowszy, szeroko zakrojony projekt z pogranicza obszaru smart, fotowoltaiki, elektromobilności oraz energetyki rozproszonej i konsekwentne rozwinięcie wieloletniej strategii biznesowej firmy, polegającej na zapewnieniu klientom nieograniczonego dostępu do zarządzania własną energią w ramach inteligentnej sieci, a także skuteczne skomunikowanie użytkowników rynku EV. Docelowo, xAir uzupełniać będzie innowacyjny system xOS do monitowania zasobów energetycznych w otwartych i zamkniętych sieciach dystrybucji oraz umożliwi zarządzanie nimi, przekazując pełnię władzy użytkownikom. W przyszłości, za sprawą tokenizacji, będzie można też przekazywać nadwyżki wyprodukowanej przez siebie energii i odbierać ją w dowolnym miejscu.

xAir to znacznie więcej niż intuicyjny dostęp do zarządzania własną energią. Urządzenie prowadzi stały pomiar takich parametrów jak między innymi: natężanie światła, natężenie hałasu, jakość powietrza, temperatura i ciśnienie. Użytkownik nie musi polegać na ogólnych danych z zewnętrznego źródła. Może sam, w czasie rzeczywistym, sprawdzić stężenie pyłów PM10, PM2,5 i PM1,0 wokół własnego domu i nie tylko.

Użytkownik może opierać się na badaniach rozchodu energii elektrycznej, zewnętrznej prognozie pogody, ale jednocześnie może korzystać z własnych zasobów po to, aby weryfikować i analizować dane i żyć świadomie. Dlatego planujemy niebawem dodać takie funkcje jak badanie kierunku i siły wiatru, z myślą o przewidywaniu przemieszczania się zanieczyszczeń powietrza, czy też pomiar natężenia światła na potrzeby zwiększenia efektywności instalacji fotowoltaicznych i integracji z innymi urządzeniami takimi, jak chociażby stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

– stwierdził Dawid A. Kmiecik, Prezes Zarządu NEXITY Global S.A.

Dawid Kmiecik, Nexity

Konstrukcja odpowiadająca na rosnące potrzeby i ekologiczne podejście

Tworząc xAir, Nexity postawiło na konstrukcję typu „bloc tower”. W efekcie użytkownik w dowolnym momencie od zakupu ma nieograniczone możliwości w dodawaniu nowych funkcjonalności do swojego zestawu xAir, zwiększając tym samym jego użyteczność i dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Tego typu rozwiązanie przekłada się bezpośrednio na oszczędność. Z perspektywy ekologicznej, mniej elementów do wymiany, to ulga dla środowiska naturalnego.

Bardzo istotne jest dla nas, by aktywnie uczestniczyć w dokonującej się na naszych oczach transformacji energetycznej, związanej chociażby z potrzebą coraz efektywniejszego i bardziej zrównoważonego wykorzystywania energii w codziennym życiu. Wierzymy, że xAir, ze wszystkimi obecnymi i przyszłymi funkcjonalnościami, stanie się spoiwem, kluczowym elementem tej układanki.

– podsumował Dawid Kmiecik

Skalowanie innowacji? Tylko w Polsce

Gateway xAir to jeden z pierwszych elementów większej strategii Nexity Global. Firma konsekwentnie umacnia swoją pozycję w branży rozproszonej energetyki i elektromobilności. Teraz, korzystając ze zdobytego doświadczenia i opierając się na budowanym potencjale badawczo-rozwojowym oraz sieci partnerstw, Nexity zamierza odważnie działać, łącząc rynek smart, wart około 80 mld USD z wartym już ponad 131 mld USD rynkiem fotowoltaiki. To jednak globalne dane. Szacuje się, że w samej tylko Polsce prosumenci zainwestowali w 2020 roku w instalacje fotowoltaiczne ponad 9 mld zł. To rekordowy wynik i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższych latach sytuacja miała się zmienić.

Docelowo, planujemy, żeby xAir był osiągalny na wielu rynkach Europy i szerzej – świata. Z jednej strony nie chcemy się biznesowo zamykać do jednego rejonu, z drugiej, wierzymy, że nasz produkt rozwiązuje wiele problemów i zasługuje na to, żeby być powszechnie dostępny. Chcemy jednak, żeby projekt zadebiutował najpierw w Polsce, na naszym podwórku i w oparciu o nasze, własne doświadczenia, współpracując z firmą Columbus Energy - jednym z kluczowych akcjonariuszy Nexity Global S.A. Bo w Polsce się najlepiej robi projekty innowacyjne i skalowalne.

– powiedział Prezes Nexity Global

Dodatkowo, na horyzoncie rysuje się wizja rządowego Nowego Ładu w energetyce, programu, który według ekspertów ma kłaść nacisk właśnie na odnawialne źródła energii i energetykę rozproszoną.

Nexity zaprasza do udziału w programie testowym

Dewizą Nexity Global jest dostarczanie sprawdzonych rozwiązań, odpowiadających na potrzeby użytkowników. Dlatego firma zainicjowała program testowy, w ramach którego, jeszcze przed komercyjną premierą, xAir trafi do chętnych do udziału w programie – każdy może się zgłosić. Więcej na temat programu testowego xAir można znaleźć na stronie nexity.io/xair.

Dostępność

Narzędzie xAir trafi do sprzedaży jeszcze w 2021 roku. W późniejszym czasie do urządzenia będą dodawane kolejne funkcje.

Zobacz: Kraków to setne miasto z hulajnogami TIER na świecie

Zobacz: Huawei WiFi Mesh: wydajna sieć bezprzewodowa w całym domu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Nexity