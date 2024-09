Navitel MR750 Smart to lusterko z wideorejestratorem i systemem ADAS

Navitel wprowadził do sprzedaży kolejny wideorejestrator, który jednocześnie pełni funkcję lusterka samochodowego. Navitel MR750 Smart ma wszystko, co potrzeba: GPS, system ADAS, Wi-Fi i GPS oraz tylną kamerkę Full HD.

Navitel MR750 Smart to nakładka na lusterko wsteczne połączona z wideorejestratorem 2K. Urządzenie montowane jest na lusterku samochodu za pomocą gumowych nakładek, zastępując je i dodając nowe funkcje. Duży ekran dotykowy o przekątnej aż 11,9 cala i rozdzielczości 1920 x 440 zajmuje prawie całą powierzchnię lusterka. Zarządzenie funkcjami urządzenia obydwa się na ekranie.

Za jakość nagrań wideo odpowiada sensor optyczny Sony IMX335 z 6-warstwową szklanym obiektywem, pozwalający na rejestrowanie zdarzeń drogowych w rozdzielczości 2K (2560x1440 pikseli) w polu widzenia 150° w każdych warunkach za dnia i nocą. Uzupełnieniem zestawu jest tylna kamerka Full HD (1920 х 1080), którą mocuje się do szyby przy pomocy taśmy 3M.

Navitel MR750 Smart został bogato wyposażony w dodatkowe funkcje. Ma moduł wieloczujnikowy ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), który ostrzega kierowcę o pojazdach i pieszych znajdujących się niebezpiecznie blisko samochodu, alarmuje o opuszczeniu pasa ruchu, a także sygnalizuje moment, gdy należy ruszyć z ruchem drogowym.

Wideorejestrator nagrywa w pętli na karcie pamięci do 256 GB. Do dyspozycji kierowcy są powiadomienia GPS o aktualnej prędkości pojazdu, zbliżaniu się do fotoradarów i innych utrudnieniach oraz tryb parkingowy. Moduł Wi-Fi umożliwia komunikację z aplikacją na smartfona. Dołączona do zestawu ładowarka samochodowa oferuje interfejs USB-C.

Wideorejestrator Navitel MR750 Smart dostępny jest między innymi w sieci RTV Euro AGD i Media Expert. Jego cena wynosi 699 zł.



Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Navitel

Źródło tekstu: Navitel