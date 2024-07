Navitel R99 4K: wideorejestrator idealny na prędkości autostradowe

Navitel wprowadził do sprzedaży nowy wideorejestrator Navitel R99 4K z optyką STARVIS, dotykowym 3,18-calowym wyświetlaczem, modułami GPS i Wi-Fi. Urządzenie można już kupić w wybranych sklepach.

Firma Navitel wprowadza do oferty nowy model wideorejestratora R99 4K z sensorem optycznym Sony IMX415 i soczewką (f/1,75) złożoną z siedmiu warstw szkła oraz filtra podczerwieni. Jak zapewnia producent, taka konstrukcja sprawia, że nagrania będą czytelne niezależnie od warunków oświetleniowych. Pole widzenia 140° zapewnia szerokie ujęcie nie tylko jezdni, ale jej otoczenia – pobocza i chodnika.

Navitel R99 4K: na autostrady i na off-road

Wideorejestrator nagrywa filmy w rozdzielczości 4K 3840 x 2160 w 30 kl./s, można jednak wybrać też tryb Quad HD (2K) w 60 kl./s lub Full HD z zapisem nawet w 120 klatkach na sekundę. Navitel wyjaśnia, że tryby te sprawdzą się świetnie przy dużych prędkościach autostradowych, jak również przy jeździe off-roadowej.

Na pokładzie Navitela R99 4K znajduje się moduł GPS z trybem powiadomień o fotoradarach i funkcją cyfrowego prędkościomierza oraz Wi-Fi do komunikacji z aplikacją na smartfony. Podgląd nagrywanego obrazu oraz obsługę ułatwia kolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej 3,18 cala.

Wideorejestrator obsługuje karty pamięci do 256 GB. Nagrywanie odbywa się w trybie ciągłym, a niechronione pliki usuwane są automatycznie. Wśród czujników znalazł się również G-sensor, dzięki któremu rejestrator blokuje nagrania przed usunięciem podczas niebezpiecznych zdarzeń na drodze, umieszczając je w chronionym folderze. Czułość G-sensora może być dostosowana do stylu jazdy kierowcy oraz warunków na drodze, by uniknąć fałszywych alarmów.

Nowy rejestrator Navitela jest wyposażony w superkondensator, który może wytrzymać ekstremalne wahania temperatur i nie przegrzewa się. Dodatkowo jest odporny na awarie zasilania, co eliminuje ryzyko strat w zapisie materiału wideo, spowodowanych nagłą przerwą zasilania.

Navitel R99 4K czuwa także na postoju w trybie parkingowym po podłączeniu urządzenia Navitel SMART BOX MAX. Dzięki dołączonej do zestawu ładowarce samochodowej USB-C / USB-A można jednocześnie zasilać rejestrator i ładować smartfon.

Kamerka mocowana jest do przedniej szyby za pomocą taśmy 3M z zasilaniem poprowadzonym w uchwycie.

Wideorejestrator Navitel R99 4K jest dostępny w sieci Media Expert, RTV Euro AGD oraz innych sklepach z elektroniką w cenie 599 zł.



Źródło zdjęć: Navitel

Źródło tekstu: Navitel