Navitel DVR R980 widzi wszystko w jakości 4K – test kamery samochodowej

Firma Navitel ulepsza swoje portfolio wideorejestratorów samochodowych o nowe produkty. Jednym z nich jest model DVR R980, który trafił w moje ręce.

Biorąc pod uwagę statystyki, jazda własnym samochodem nie należy do najbezpieczniejszych sposobów przemieszczania się. Nawet jeśli będziemy zawsze prowadzić ostrożnie, i tak możemy brać udział w zdarzeniu drogowym, spowodowanym na przykład przez innych uczestników ruchu. By dowieść przed organami ścigania naszej niewinności, warto posłużyć się dowodem w postaci nagrania z wideorejestratora samochodowego, takiego jak Navitel DVR R980.

Testowana kamera pozwala nagrywać filmy w jakości 4K oraz w prosty sposób je później przeglądać na ekranie kamery, smartfonu czy – dzięki dołączonemu do zestawu czytnikowi kart microSD – komputera. Urządzenie to oferuje również inne przydatne funkcje. A jak to wszystko się sprawuje na co dzień? Tego się dowiesz z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Najważniejsze dane techniczne kamery:

Obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym,

Wymiary: 86 x 53 x 47 mm, masa: 123 g bez uchwytu, 173 g z uchwytem,

Kamera mocowana do szyby za pomocą przyssawki,

3-calowy wyświetlacz IPS LCD o rozdzielczości 854 x 480 pikseli, dotykowy,

Procesor MSTAR SSC8629Q,

Obsługa kart pamięci microSD do 128 GB,

Kamera z matrycą Sony IMX415, 7 szklanych soczewek + warstwa IR, kąt widzenia 140°, wideo 4K (3840 x 2160 pikseli), format nagrywania: TS,

Łączność: Wi-Fi,

Wbudowany odbiornik GPS, mikrofon i głośnik, port USB-C (na uchwycie),

Informator GPS: fotoradar, ostrzeżenia, prędkość,

Zasilanie: 5 V/2,5 A, superkondensator 3,3 F,

Dopuszczalny zakres temperatury pracy: od -10°C do +60°C, względna wilgotność: od 5% do 90% bez kondensacji (25°C),

Menu w języku polskim (oraz 11 innych językach),

Cena: 499 zł.

Zawartość opakowania

Kamera Navitel DVR R980 przyjechała do mnie w białym, kartonowym pudełku. Oprócz tego urządzenia, wewnątrz opakowania znalazłem wszystkie niezbędne akcesoria, pozwalające skorzystać z wideorejestratora. To przede wszystkim magnetyczny uchwyt, dzięki któremu można przymocować kamerę do przedniej szyby samochodu, a także podłączany do samochodowego gniazda zapalniczki zasilacz 12/24 V z długim przewodem, dostarczający kamerze potrzebnej jej energii. Duży Plus należy się firmie Navitel za to, że w końcu nauczyła się stosować złącze USB-C, zamiast nieco już przestarzałego miniUSB.

Co jeszcze znalazłem w pudełku? Szmatkę z mikrofibry, czytnik kart microSD (na USB-A 2.0) oraz folię elektrostatyczną. Zestaw został uzupełniony o instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną oraz prezent – roczną licencję na nawigację Navitel, zawierającą mapy ponad 45 krajów.



Wygląd zewnętrzny i ergonomia

Kamera samochodowa Navitel DVR R980 wygląda jak mały, kompaktowy aparat fotograficzny. Świadczy o tym sporych rozmiarów obiektyw wystający z przodu oraz duży, 3-calowy ekran z tyłu. Z przodu, na lewo od obiektywu, producent umieścił wyloty głośnika. Z tyłu z kolei, obok ekranu, znalazło się miejsce dla diody informującej o pracy urządzenia.

Na górnej powierzchni znajdziemy slot na kartę pamięci microSD oraz miejsce do zamocowania uchwytu – są tu dwa magnesy oraz styki do zasilania (w uchwycie jest port USB-C)..

Z kolei na dole jest otwór mikrofonu oraz przycisk zasilania. Jego krótkie naciśnięcie spowoduje wygaszenie lub włączenie ekranu, natomiast dłuższe przytrzymanie wyłączy kamerę. W celu jej włączenia, wystarczy krótkie wciśnięcie tego przycisku. Boki urządzenia są puste.

Kamera jest mała i lekka oraz bardzo dobrze trzyma się uchwytu. Aby ją od niego odłączyć, trzeba użyć nieco siły.

Sam uchwyt został wyposażony w przyssawkę i port USB-C do zasilania kamery. Końcówka uchwytu, do której przyczepia się wideorejestrator, została wyposażona w mały przegub kulowy, dzięki czemu można ustawić kamerę we właściwym kierunku, na przykład w zależności od stopnia pochylenia przedniej szyby w samochodzie.

Całość łatwo jest złożyć oraz przymocować we właściwym miejscu w samochodzie. Przewód przy zasilaczu o długości około 3,5 metra, dzięki czemu powinien wystarczyć nawet do podłączenia kamery do gniazda zapalniczki w bagażniku, jeśli ktoś takie posiada w swoim samochodzie (korzystam z takiego rozwiązania na co dzień).

Pierwsze uruchomienie, aplikacja mobilna

Przygodę z kamerą Navitel DVR R980 warto zacząć od umieszczenia w niej karty pamięci microSD, co najmniej klasy U3, o pojemności od 8 do 128 GB. Kolejny krok to umieszczenie kamery we właściwym miejscu w samochodzie. W tym celu na szybę naklejamy od środka folię antystatyczną, a do niej uchwyt z kamerą, którą kierujemy we właściwym kierunku. Następnie podłączamy zasilanie i czekamy, aż kamera się włączy. Gdy na ekranie zobaczymy obraz z kamery, możemy nanieść ostatnie poprawki do jej połażenia.



Warto w tym momencie udać się do ustawień kamery i zmienić język z angielskiego (domyślny) na polski. To może ułatwić poruszanie się po menu urządzenia. Gdy już to zrobimy, możemy przyjrzeć się innym ustawieniom. Dotyczą one rozdzielczości wideo (2160p, 1440p, 1080p), czasu trwania nagrywanych klipów (od 1 do 10 minut), formatu znacznika (samo logo lub z datą), zapisu dźwięku (czy ma być włączony), częstotliwości (50 Hz lub 60 Hz), czułości G-Sensora, energooszczędności LCD (czy ma się wyłączyć po 1, 3 czy 5 minutach, a może wcale) oraz zegara i strefy czasowej. Możemy tu również włączyć lub wyłączyć synchronizację zegara przez GPS, ustawić głośność oraz włączyć lub wyłączyć sygnał dźwiękowy po każdym naciśnięciu przycisku na ekranie. Ustawienia możemy również wyzerować, czyli doprowadzić do stanu, w jakim opuściły one fabrykę.

Poza ustawieniami mamy jeszcze do wyboru kilka głównych części menu. Są to ustawienia trybu parkingowego (czułość sensora, time-lapse oraz czas do wyłączenia, liczba klatek na sekundę), ustawienia związane z GPS-em (prędkościomierz, informacje o fotoradarach, dopuszczalne przekroczenie prędkości, alarm dźwiękowy przy przekroczeniu prędkości lub zbliżaniu się do fotoradaru, jednostki prędkości i status GPS) oraz przełącznik Wi-Fi. Ostatnie trzy przyciski to przełącznik powrotu do ekranu głównego, odtwarzanie nagrań (z podziałem na tryb normalny, zdarzenia po wykryciu ich przez G-Sensor oraz parking) i zdjęć oraz informacje o urządzeniu, w tym hasło do tworzonej przez kamerę sieci Wi-Fi – nie znalazłem opcji pozwalającej na jego zmianę, podobnie jak na zmianę nazwy tworzonej sieci Wi-Fi.

Ostatnią pozycją w ustawieniach kamery jest kod QR do aplikacji Navitel DVR Center, którą warto zainstalować w smartfonie. Aby móc ją w pełni wykorzystać, należy podłączyć telefon do kamery za pomocą udostępnianej przez nią sieci Wi-Fi. O tym, gdzie znajdziemy hasło, wspominałem już wcześniej (w informacjach). Po podłączeniu, aplikacja pokaże dostępne w pamięci kamery klipy wideo oraz zdjęcia. Każde z nich możemy w łatwy sposób w pamięci smartfonu, by mieć do nich później dostęp.

W menu znajdziemy opcję służącą do połączenia się z kamerą Navitel, jest też opcja pozwalająca na transmisję obrazu bezpośrednio z kamery na ekran smartfonu. Stąd również możemy zaktualizować oprogramowanie urządzenia Navitel DVR R980 (i każdego innego tej marki, które połączymy ze smartfonem), a także uzyskamy dostęp do ustawień kamery, tych samych, co z poziomu jej własnego menu, ale bez Wi-Fi.



Jednym z dostępnych trybów pracy kamery jest tryb parkingowy. Należy jednak pamiętać, że Navitel DVR R980 do pracy potrzebuje zewnętrznego źródła zasilania, ponieważ wbudowany superkondensator służy wyłącznie do prawidłowego wyłączenia kamery po wyłączeniu zewnętrznego zasilania. By tryb parkingowy działał, kamerę należy podłączyć do stałego źródła zasilania poprzez urządzenie Navitel Smart Box Max , kosztujące poniżej 70 zł.

Korzystanie z kamery w trasie, jakość nagrań

Navitel DVR R890 to przede wszystkim kamera samochodowa, której zadaniem jest rejestrowanie tego, co się dzieje przed jej obiektywem. Nagrywanie startuje po podłączeniu kamery do zasilania i jest prowadzone w zasadzie w trybie ciągłym, co kończy się utworzeniem kolejnych klipów o ustawionej długości (od 1 do 10 minut). Gdy skończy się miejsce na karcie pamięci, najstarsze nagrania będą nadpisywane.

Na ekranie (jeśli nie jest wygaszony) możemy zobaczyć długość aktualnie nagrywanego klipu, datę i godzinę oraz wskaźniki dotyczące między innymi Wi-Fi czy mikrofonu. Jeśli dotkniemy ekran, zobaczymy cztery przyciski:

przejście do menu,

przycisk służący do robienia zdjęć,

przełącznik mikrofonu,

przycisk umożliwiający zablokowanie aktualnie nagrywanego klipu wideo, dzięki czemu zostanie on uchroniony przed nadpisaniem gdy skończy się miejsce na karcie pamięci.

Jeśli skorzystamy z funkcji cyfrowy prędkościomierz lub informacje o radarach, odpowiednie dane będą wyświetlane na ekranie zamiast obrazu z kamery – będzie za to widoczny wskaźnik oznaczający, że cały czas obraz ten jest nagrywany. Na ekranie, w zależności od ustawień, możemy zobaczyć aktualną prędkość, godzinę, a także informacje dotyczące zbliżania się do fotoradaru i ograniczenia prędkości, które w jego pobliżu obowiązuje. Gdy stracimy zasięg GPS, zobaczymy co najwyżej datę i godzinę oraz wskaźnik nagrywania.

Przejdźmy do jakości nagrań. Te mogą być zapisywane w rozdzielczości 4K, 2K lub FullHD, w każdym przypadku z szybkością 30 klatek na sekundę. Jeśli chodzi o jakość nagrań, wiele tu zależy od warunków oświetlenia oraz prędkości poruszania się względem innych pojazdów oraz od odległości od nich. Gdy samochód stoi bezpośrednio przed nami, jego tablica rejestracyjna jest czytelna. W przypadku samochodów jadących sąsiednim pasem, wiele zależy od ich kierunku - lepiej widać numery rejestracyjne samochodów jadących w tym samym kierunku, co my, szczególnie w nocy.

Kilka przykładowych nagrań poniżej.

Podsumowanie

Nawet będąc świetnym kierowcą, można brać udział w wypadku czy innym zdarzeniu drogowym, spowodowanym przez innych uczestników ruchu drogowego. Jednak by mieć pewność, że uda nam się udowodnić swoją niewinność, warto zamontować w samochodzie wideorejestrator. Bardzo dobrym wyborem może się okazać kamera Navitel DVR R980 4K, będąca bohaterem tej recenzji.

Testowany przeze mnie produkt oferuje niezłej jakości nagrania w rozdzielczości 4K, na których uchwycone zostaną szczegóły tego, co dzieje się przed samochodem. Również w trakcie wypadków czy innych zdarzeń drogowych. Na ogół widać na nich numery rejestracyjne innych samochodów, co może być przydatne przy konieczności ustalenia sprawcy zdarzenia.

Kamera może zadbać o portfel kierowcy, nie tylko zapewniając mu dowody na jego niewinność, ale również ostrzegając przed fotoradarami. Informacje te są widoczne na dużym i czytelnym wyświetlaczu, na którym możemy również łatwo przejrzeć nagrania lub pokazać je funkcjonariuszom policji czy innych służb. Jeszcze lepiej do tego ostatniego użyć większego ekranu smartfonu, co jest niemal równie łatwe.

Kamera samochodowa Navitel DVR R980 4K kosztuje 499 zł. Biorąc pod uwagę możliwości tego urządzenia, cena nie jest bardzo wygórowana. Należy jednak pamiętać, że aby skorzystać z wszystkich funkcji kamery (tryb parkingowy), należy zainwestować dodatkowo niecałe 70 zł w Navitel Smart Box Max (plus koszty montażu, jeśli nie zrobimy tego sami). Na bezpieczeństwie nie warto jednak oszczędzać.

Ocena końcowa: 9/10



Wady:

Nie da się używać kamery bez podstawki – tylko w niej jest służący do zasilania port USB-C,

Połączenie z telefonem tylko przez tworzoną w tym celu sieć Wi-Fi,

Tryb parkingowy wymaga stałego podłączenia do zewnętrznego zasilania.

Zalety:

Bogaty zestaw sprzedażowy,

Kompaktowe wymiary oraz atrakcyjny wygląd,

Magnetyczne połączenie z uchwytem montowanym na szybie samochodu,

Wszechstronna regulacja położenia kamery dzięki przegubowi kulowemu,

Łatwe ustawianie kamery we właściwym kierunku,

Czytelny, duży wyświetlacz,

Funkcjonalny i łatwy w obsłudze interfejs,

Wbudowany moduł GPS oraz funkcje dodatkowe (wykrywanie wypadku, prędkościomierz, ostrzeganie przed fotoradarami oraz przy przekraczaniu dozwolonej prędkości),

Akceptowalna jakość obrazu na nagraniach wideo oraz łatwe ich przeglądanie na ekranie kamery, smartfonu czy komputera,

Aplikacja Navitel DVR Center,

Stosunkowo łatwa aktualizacja oprogramowania kamery,

Zasilanie przez USB-C.

Galeria zdjęć kamery

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl