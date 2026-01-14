Zima mu niestraszna. Ten powerbank odpali nawet potężnego diesla

Potężna moc w małej obudowie

Navitel JS4000 to nie jest zwykły powerbank, choć taką funkcję też pełni. To przede wszystkim potężny jump starter o prądzie szczytowym aż 4000 A. Taka moc pozwala odpalić silniki benzynowe o pojemności do 10 litrów. Diesle o pojemności do 8 litrów również nie stanowią dla niego wyzwania.

Urządzenie obsłuży niemal każdy pojazd z instalacją 12 V. Sprawdzi się w motocyklach, kamperach, a nawet w ciężarówkach czy skuterach śnieżnych. Może to zatem być idealny sprzęt dla osób, które nie chcą prosić sąsiada o "pożyczenie prądu". JS4000 powinien sobie poradzić nawet wtedy, gdy akumulator jest niemal całkowicie rozładowany.

Wielki magazyn energii pod ręką

W środku obudowy znajdziemy ogniwo o pojemności 24000 mAh. Dzięki temu JS4000 służy jako wydajny, mobilny magazyn energii. Bez problemu naładujemy nim smartfon, tablet czy nawigację GPS. Producent wyposażył go w porty USB-A oraz USB-C, co zapewnia szeroką kompatybilność.

Navitel JS4000 to także bezpieczeństwo podczas awarii po zmroku. Urządzenie ma wbudowaną, ultrajasną latarkę LED. Oferuje ona trzy tryby pracy: światło ciągłe, stroboskop oraz sygnał SOS. Może to uratować sytuację podczas wymiany koła lub oznaczania miejsca postoju na poboczu.

Bezpieczeństwo i odporność na mróz

Producent zadbał o to, by obsługa sprzętu była dziecinnie prosta. Inteligentne przewody rozruchowe mają aż 10 poziomów zabezpieczeń. Chronią one użytkownika i elektronikę auta przed skutkami błędnego podłączenia. Specjalny wskaźnik świetlny natychmiast poinformuje nas o ewentualnym błędzie.

Sprzęt zaprojektowano do pracy w ekstremalnych warunkach. Działa sprawnie w temperaturach od –20°C do 60°C. Wytrzymałość urządzenia określono na około 1000 cykli ładowania. W zestawie otrzymujemy też praktyczne etui z rączką oraz komplet niezbędnych kabli.

Dostępność i cena