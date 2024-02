Narwal Freo i Freo X Ultra. Do Polski wchodzą nowe roboty sprzątające

Na polski rynek oficjalnie weszła firma Narwal, wprowadzając inteligentne roboty sprzątające Freo i Freo X Ultra. Niebawem dołączy do nich najnowszy model Freo X Plus, oferujący jeszcze więcej ulepszonych funkcji smart.

Narwal to firma specjalizująca się w automatycznych odkurzaczach z funkcją mopowania. Za rozwój produktów odpowiadają w niej byli pracownicy DJI. Pierwszymi modelami, którymi marka chce się pochwalić na naszym rynku, są Narwal Freo i Freo X Ultra.

Narwal Freo i Freo X Ultra są bezobsługowe

Narwal Freo to pierwszy inteligentny robot sprzątający, który obsługuje system automatycznej wymiany wody, możliwy do zainstalowania w stacji dokującej. Minimalizuje to wkład użytkowników w obsługę urządzenia i zapewnia im pełną automatyzację procesów, które do tej pory były uciążliwe i wymagały systematycznej uwagi.

Stacja dokująca w modelach Freo i Freo X Ultra jest niemalże całkowicie bezobsługowa. Samodzielnie myje mopy i osusza je w temperaturze 40°C, co pomaga pozbyć się bakterii i przykrych zapachów. Kontroluje przy tym poziom wilgoci dla jeszcze wyższego standardu higieny. Stacja modelu Freo i Freo X Ultra samoczynnie się oczyszcza. Efektywne sprzątanie zaczyna od samej siebie.

W sprzątaniu pomogą funkcje DirtSense i Smart EdgeSwing

Roboty Narwal mają jeszcze coś do zaoferowania. Technologia DirtSense wykorzystuje analizę wody po czyszczeniu mopów, by dokładnie stwierdzić, czy podłogi są umyte na 100%. W zależności od potrzeby ponownie umyje problematyczne obszary.

Z kolei funkcja Smart EdgeSwing wykorzystuje skrętny ruch zarówno trójkątnych mopów, jak i bocznych szczotek odkurzających, by skutecznie odkurzać i myć krawędzie oraz trudno dostępne miejsca. Roboty poruszają się po trasie w kształcie litery S, częściowo pokrywającej się z obszarem już wyczyszczonym, co pogłębia efekt.

Mapowanie z funkcją SLAM 3.0 LiDAR

Model Freo wyróżnia się systemem nawigacji wykorzystywanym w odkurzaczach automatycznych premium. SLAM 3.0 LiDAR zapewnia precyzyjne mapowanie wielopoziomowe oraz wykrywanie przeszkód w podczerwieni, dzięki czemu bezbłędnie omija obiekty. Freo X Ultra podnosi te funkcje do poziomu LiDAR SLAM 4.0. Producent zapowiada, że kolejne usprawnienia zaprezentuje w najnowszym modelu Freo X Plus.

Roboty sprzątające Narwal oferują różne tryby pracy, w tym potężny tryb Freo obsługujący funkcję DirtSense. W zależności od typu podłogi (drewno, płytki) odkurzacz mopujący wykorzysta zróżnicowaną siłę nacisku, by czyścić skutecznie, a przy tym bezpiecznie. Na przykład po wjechaniu robota na dywan elementy mopujące podnoszą się na wysokość 12 mm, co zapewnia suche odkurzanie.

W modelu Freo X Ultra zastosowano ponadto zróżnicowaną wilgotność mopów w zależności od pogody, a także szczotkę odkurzającą, zapobiegającą wplątywaniu się włosów.

Obsługa w aplikacji lub na ekranie LCD

Zarządzanie pracą robotów sprzątających Narwal umożliwia aplikacja, która daje dostęp do takich funkcji, jak planowanie harmonogramów pracy, określanie stref No-Go czy otrzymywanie raportów z mycia. Podstawowe parametry można również sprawdzić na ekranie LCD wbudowanym w stację dokującą. Dodatkowo roboty obsługują asystentów głosowych – Siri, Alexa i Google.

Premierowa Promocja Narwal Freo

W związku z oficjalnym wejściem marki Narwal do Polski odbędzie się specjalna promocja premierowa. W jej ramach każdy nabywca robota sprzątającego Narwal Freo może liczyć na posprzedażowy prezent w postaci dedykowanego zestawu akcesoriów o wartości 629 zł. Pakiet wymiennych elementów do modelu Narwal Freo umożliwi długotrwałą konserwację bez dodatkowych opłat.

Promocja potrwa od 19 do 29 lutego 2024 r. Po odbiór prezentów należy zgłosić się mailowo na adres narwal@jbts.pl w terminie od 15 do 22 marca 2024 r., dysponując odpowiednim dowodem zakupu.

Robot Narwal Freo kosztuje 4199 zł, a model Freo X Ultra oznacza wydatek 5999 zł. Produkty marki Narwal dostępne są w sklepach TECHWISH, Komputronik, Al.to, Mi-Home i SimplyBuy. Więcej informacji na temat produktów marki na stronie narwal-polska.pl.

