Dyson 360 Vis Nav to pierwszy automatyczny odkurzacz tego producenta

Firma Dyson zaprezentowała swój pierwszy automatyczny odkurzacz. Model 360 Vis Nav trochę kosztuje, ale możliwościami i parametrami może zdeklasować konkurencję.

Dyson to firma, która powinna być wszystkim dobrze znana z produkcji między innymi wysokiej klasy odkurzaczy czy też suszarek. Jednak do tej pory marka nie miała w swojej ofercie robota sprzątającego. Dopiero teraz wchodzi on na polski rynek i pomimo wysokiej ceny ma szansę go podbić.

Dyson 360 Vis Nav

Ten nowy odkurzacz automatyczny to Dyson 360 Vis Nav. Jest on wyposażony między innymi w system wizyjny 360 st., dzięki któremu urządzenie przez cały czas wie, co dzieje się wokół niego i potrafi doskonale zmapować mieszkanie. Jednak kluczem jest technika symultanicznej lokalizacji i mapowania. To ona sprawia, że robot potrafi tworzyć nawet mapy poziomu zabrudzenia podłogi.

Producent chwali się też zastosowaniem bardzo szerokiej elektroszczotki, która nadal się do dywanów, podłóg twardych. To zasługa trzech różnych materiałów. Ten najbardziej miękki zbiera zabrudzenia z podłóg twardych, antystatyczne włókna węglowe zbierają z nich kurz, a włosie nylonowe pokazuje swoją moc w czyszczeniu dywanów.

Poza tym wysuwana szczotka boczna sprawdza się do czyszczenia przy krawędziach oraz w narożnikach. Pomocnych jest w tym aż 26 czujników, które odpowiadają za wykrywanie kurzu, omijanie przeszkód, a także sprzątanie właśnie przy ścianach lub meblach. Warto wspomnieć też o silniku Hyperdymium o prędkości do 110 tys. obr./min, który ma mieć najwyższą moc ssania na rynku.

Robot potrafi wspiąć się na przeszkody o wysokości do 21 mm i wjechać pod meble o wysokości 99 mm. Całość obsługiwana jest przez aplikację MyDyson. Cena? Wysoka, bo aż 6999 zł.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Dyson