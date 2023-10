Odwalą mokrą robotę za Ciebie. Nowe roboty na polskim rynku

Mycie okien właśnie stało się przyjemne. Do Polski dojechały roboty, które zrobią większość pracy za Ciebie.

W Polsce można już kupić roboty myjące okna hiszpańskiej marki Cecotec. Do wyboru będziemy mieć dwa modele, różniące się możliwościami, rozmiarem i oczywiście ceną. Oczywiście nie trzeba ograniczać się wyłącznie do mycia okien – roboty poradzą sobie z każdą gładką, szklaną powierzchnią.

Cecotec Conga Windroid 970 – 5 etapów mycia

Większy model to Cecotec Conga Windroid 970. Jego proces mycia składa się z pięciu etapów:

mycie,

odkamienianie,

odsączanie,

szorowanie,

suszenie.

Tym samym sprawdzi się także na szybach narażonych na częsty kontakt z wodą, na przykład w łazience. Szyby po umyciu będą od razu suche, co zapobiega powstawaniu nowych zacieków. Robot ma też pięć automatycznych trybów czyszczenia szyb, w tym tryb czyszczenia poziomo i pionowo – przydadzą się do omijania ewentualnych przeszkód, jak na przykład uchwyty w szklanych drzwiach. Tryb pętli służy do usuwania trudnych zabrudzeń – robot przejedzie po tej samej powierzchni aż 10 razy. Jest tu oczywiście również możliwość wyznaczenia konkretnego obszaru czyszczenia oraz tryb ręczny, w którym użytkownik ma pełną kontrolę nad robotem.

Cecotec Conga Windroid 970 samodzielnie znajduje granice szyb, wyznacza optymalną trasę „przejazdu” i został zabezpieczony przed upadkiem na kilka sposobów. Na szybie trzyma się dzięki sile ssania, ale ma też asekurację w postaci linki z przyssawką i awaryjnego zasilania. Kwadratowa obudowa nie jest dziełem przypadku – pozwala robotowi dotrzeć do narożników okien. Po zakończeniu pracy robot wróci do miejsca, z którego zaczął pracę.

W skład zestawu, oprócz robota do mycia okien, wchodzi zasilacz, pilot, lina bezpieczeństwa, przewód zasilający, dwie zapasowe ściereczki do mopowania i instrukcja obsługi. Robot kosztuje 1570 zł.

Zobacz: Thermomix doczekał się pogromcy. Ten robot kuchenny ma tajną broń

Cecotec Windroid 880 – mały pomocnik z aplikacją

Cecotec Windroid 880 Spray Water Connected to mniejszy robot do mycia okien, którym można sterować z pomocą pilota lub aplikacji mobilnej. Został on wyposażony w automatyczny spryskiwacz, który dozuje płyn na szybę. Następnie robot czyści i osusza spryskany obszar.

Podobnie jak większy brat, ten robot także automatycznie wykrywa granice okien, planuje trasę i ma systemy zabezpieczające przed odpadnięciem z mytej powierzchni.

Cecotec Windroid 880 Spray Water Connected kosztuje 799,99 zł.

