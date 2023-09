Thermomix doczekał się pogromcy. Ten robot kuchenny ma tajną broń

Cecotec Mambo CooKing to nowy robot kuchenny, który będzie rywalizował z popularnym Thermomiksem. Urządzenie ma jednak kilka unikalnych funkcji, dzięki którym może wyjść z tego starcia zwycięsko.

Rynek robotów kuchennych przeżywa w ostatnich latach prawdziwy rozkwit. Pod wpływem olbrzymiego sukcesu oryginalnego Thermomiksa marki Vorwerk kolejni producenci chcą zagarnąć dla siebie kawałek tego lukratywnego tortu. Należy do nich także firma Cecotec, której najnowszy produkt ma szansę nieźle namieszać na rynku.

Cecotec Mambo CooKing - potężny robot kuchenny z unikalną funkcją

Cecotec Mambo CooKing to zupełnie nowy robot kuchenny zaprezentowany podczas targów IFA 2023. To, co wyróżnia go na tle konkurencji, to specjalnie zaprojektowany dozownik dla składników, dzięki któremu gotowanie staje się jeszcze prostsze i praktycznie nie wymaga ingerencji ze strony użytkownika.

Jak to działa? Po wybraniu przepisu z poziomu wyświetlacza lub dedykowanej aplikacji urządzenie poprosi o umieszczenie poszczególnych składników w odpowiednich przegródkach wspomnianego dozownika. W trakcie gotowania zostaną one dodane automatycznie, dzięki czemu cały proces odbywa się bez dodatkowej ingerencji użytkownika. Rozwiązanie jest bardzo intuicyjne w obsłudze i stanowi olbrzymi powiew świeżości na tym mocno oblegany rynku.

Cecotec Mambo CooKing to jednak nie tylko niecodzienna funkcjonalność - to także imponujące jak na robota kuchennego parametry. Urządzenie może się pochwalić mocą nawet 2200 W (700 W dla silnika i 1500 W dla elementu grzewczego) oraz dużym naczyniem o pojemności 4,5 l. W trakcie gotowania można skorzystać z bazy ponad 1000 przepisów oraz 45 różnych funkcji obróbki. Całość można obsługiwać za pomocą dużego dotykowego wyświetlacza lub z poziomu aplikacji.

Cecotec Mambo CooKing - dostępność i cena

Urządzenie nie jest jeszcze dostępne w Polsce, choć nie jest wykluczone, że w najbliższych miesiącach zawita także nad Wisłę. Tymczasem jego cena na zachodnich rynkach wynosi od 499,90 do 699 euro (od ok. 2240 do 3130 zł) - zależnie od wybranej wersji wyposażenia.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Cecotec, oprac. własne