Najpotężniejszy AMD Ryzen jest dziś kilkaset złotych tańszy. Takiej okazji nie można przegapić

Na pewno więc ucieszy ich fakt, że dziś mogą kupić ten mocarny układ kilkaset złotych taniej. Mowa tu o obniżce do poziomu 3139 złotych . I chociaż mój cały PC, którego złożyłem w 2018 roku, był tańszy, to śmiało mogę przyznać, że jest to prawdziwa okazja, jak na takie monstrum .

AMD Ryzen 9 9950X3D

Jest to 16-rdzeniowy i 32-wątkowy układ w architekturze ZEN 5 wyknonany w procesie 4 nm przez TSMC. Jego bazowe taktowanie wynosi 4,3 GHz, a w trybie boost rozpędza się do 5,7 GHz. Jego pamięć cache wynosi 144 MB, z czego 80 MB to pamięć standardowa, a 64 MB to 3D V-Cache, niezwykle istotne w grach. Bez problemu zmieściłby się więc na niej cały Windows 95 i zostałoby jeszcze miejsce na kilka prostszych gier. Oczywiście wymaga on równie potężnego chłodzenia, ponieważ jego TDP wynosi 170 W. Dziś zaś może być Wasz za jedyne 3139 zł.