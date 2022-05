Projekt ZERO: Brak przewodów to przyszłość komputerów

Dwaj tajwańscy giganci pokazali niezależnie od siebie bliźniaczo podobne pomysły. W prosty sposób upiększą one wnętrze komputera. Ale czy ma to sens?

Chociaż w świecie komputerów nadal używa się standardów sprzed 20 lat, to wbrew pozorom wiele się tutaj zmienia. Producenci cały czas szukają nowych rozwiązań, które pozwoliłby im się wyróżnić na tle konkurencji, a tym samym przekonać konsumentów. Oczywiście co ciekawsze z pomysłów są często kopiowane.

MSI Projekt Zero i GIGABYTE Stealth to bliźniacze pomysły

W ostatnich latach wyraźny nacisk postawiony został na wygląd naszych blaszaków. Wpierw pojawiły się akrylowe okna w obudowach, a później zastąpiono plexi wytrzymalszym i lepiej prezentującym się hartowanym szkłem. W międzyczasie pojawiło się też podświetlenie (A)RGB LED w... zasadniczo wszystkim.

Kilka dni temu GIGABYTE pochwaliło się światu swoim pomysłem nazwanym "Stealth", a teraz przyszłą pora na MSI i "Projekt ZERO". Oba są do siebie bliźniaczo podobne zarówno w zamyśle, jak i wykonaniu. Mają na celu ukrycie w obudowie komputerowej przewodów prowadzących do/z płyty głównej do podzespołów.

Jaki jak plan Tajwańczyków by to osiągnąć? Wbrew pozorom banalnie prosty! Chcą oni przenieść złącza (zasilające, SATA, od przedniego panelu) na tył laminatu. Tym samym znalazłyby się one "pod" płytą główną.

Brzmi ciekawie? Owszem! Ale stwarza kilka komplikacji. Mowa zarówno o zgodności z obecnymi w sklepach obudowami, jak i trudnością w podłączeniu przewodów i/lub zmianą na wiązki bez wtyków kątowych.

Cóż, oba projekty są na razie w strefie planowania i jeszcze wiele wody w Wiśle upłynie zanim trafią na rynek. O ile tylko MSI i GIGABYTE stwierdzą, że ma to uzasadnienie ekonomiczne, jest proste w masowej produkcji i znajdzie się odpowiednio dużo chętnych na zakup takich płyt głównych.

Zobacz: AMD Ryzen 7000 zaoferują zegary ponad 5 GHz i to bez podkręcania

Zobacz: Pora na przełom! Producenci zapowiadają SSD PCIe 5.0

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: VideoCard

Źródło tekstu: VideoCard, oprac. własne