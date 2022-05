Pora na przełom! Producenci zapowiadają SSD PCIe 5.0

Szukasz nowego SSD? Potrzebujesz topowej wydajności? Apacer i ZADAK gotowi są zaoferować Ci nośnik nowej generacji! I to z fabrycznym radiatorem.

Od premiery pierwszych procesorów 12. generacji Intel Core oraz dedykowanych im płyt głównych minęło już sporo czasu. Jednak z jednej z nowości nadal nie jesteśmy w stanie korzystać. Mowa o interfejsie PCI Express 5.0, który oferuje dwa razy wyższą przepustowość niż PCIe 4.0 i czterokrotnie wyższą niż PCIe 3.0.

Nowe SSD to wysoka wydajność i długa gwarancja

Powód? Brak urządzeń w nowym standardzie! To ma się jednak już niedługo zmienić. Pierwsi producenci zapowiadają bowiem nośniki półprzewodnikowe nowej generacji. Mowa o firmie Apacer i marce ZADAK.

Siedem miesięcy po premierze procesorów Intel Alder Lake-S, które jako pierwsze oferują wsparcie interfejsu PCI Express 5.0 w segmencie konsumenckim, pojawiły się zapowiedzi SSD M.2 NVMe PCIe 5.0 x4. Mowa o Apacer AS2280F5 i ZADAK TWSG5, czyli zasadniczo identycznych nośnikach z inną naklejką.

Mają one oferować prędkości do 13 000 MB/s dla odczytu sekwencyjnego i do 12 000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz wspierać protokół NVMe 2.0. Dokładna specyfikacja to nadal tajemnica.

Na szczęście wspomniane SSD mają oferować zgodność wsteczną, a więc skorzystają z nich (z obniżoną wydajnością) również posiadacze starszych płyt głównych. Chociaż takie połączenie nie ma raczej większego sensu, biorąc pod uwagę, że pierwsze SSD PCIe 5.0 będą zapewne pieruńsko drogie.

O jakich cenach mowa, kiedy premiera? Tutaj ponownie, ani Apacer, ani ZADAK nie zdradza szczegółów. Wiadomo tylko, że oba SSD mają być dostępne pod koniec tego roku i zostać objęte 5-letnią gwarancją producenta. Na koniec warto przypomnieć, że do ich obsługi potrzebny będzie komputer korzystający z procesora Intel Core 12. generacji i płyty głównej Z690 lub AMD Ryzen 700 i platformy X670/B650.

Zobacz: Wielki test dysków SSD PCIe 4.0! Ranking na maj 2022

Zobacz: Dysk SSD niczym smartfon? Tak, dzięki rozwiązaniu Kingstona

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Apacer, Zadak

Źródło tekstu: Wccftech, oprac. własne