AMD Ryzen 7000 zaoferują zegary ponad 5 GHz i to bez podkręcania

Intel ma problem? Nowe procesory AMD Ryzen 7000 będą oferować wysokie zegary pod obciążeniem i to najwyraźniej przy zachowaniu niskich temperatur.

Wczoraj miała miejsce konferencja AMD w ramach tajwańskich targów COMPUTEX 2022. To właśnie wtedy Lisa Su oraz inni specjaliści dzielili się planami firmy na najbliższe miesiące. Mowa była głównie o procesorach do komputerów stacjonarnych i laptopów oraz dedykowanych im płytach głównych.

Premiera AMD Ryzen 7000 planowana jest na Q4 2022

Oczywiście największe zainteresowanie wzbudziła kolejna generacja CPU dla segmentu konsumenckiego, czyli AMD Ryzen 7000. Chociaż sporo zostało ujawnione na temat wydajności w grach i programach, łącznie z pokazem na żywo, to Czerwoni kilka informacji zachowali dla siebie. Dzisiaj jednak wiemy już nieco więcej.

Zagraniczna redakcja PCWorld miała przyjemność rozmawiać z Frankiem Azorem oraz Robertem Hallockiem z AMD. Jedne z ważniejszych pytań dotyczyły pokazu tajemniczego, 16-rdzeniowego modelu AMD Ryzen 7000 w grze Ghostwire: Tokyo. Lisa Su chwaliła się przy tym zegarem 5,5 GHz i faktycznie taktowanie podczas rozgrywki oscylowało w granicach 5,31 - 5,52 GHz.

Dzisiaj Robert Hallock zdradził trzy ważne informacje. Po pierwsze użyty procesor pracował na domyślnych ustawieniach, nie był on podkręcony (tzw. OC). Po drugie wykorzystano dość standardowy układ chłodzenia. Mowa o 280-milimetrowym zestawie All in One od Aseteka (producent OEM dla większości AiO na rynku). I wreszcie po trzecie - użyto dwóch modułów RAM DDR5 6000 MHz CL 30.

Wszystko to bardzo dobrze świadczy o możliwościach serii AMD Ryzen 7000. Od bazowych zegarów, przez temperatury, aż po wsparcie pamięci RAM o wysokim taktowaniu. Nadal jest jednak wiele niewiadomych. Chociażby czy tak wysoki zegar osiągano na jednym, dwóch, a może większej liczbie rdzeni?

Więcej szczegółów poznamy z pewnością w następnych tygodniach. Jak nie od AMD, to w przeciekach. Premiery serii AMD Ryzen 7000 powinniśmy spodziewać się nie wcześniej niż we wrześniu 2022. Warto przypomnieć, że nowe procesory będą wymagać nowych płyt głównych z gniazdem AMD AM5.

Zobacz: Corsair wchodzi w laptopy. Amerykanie stawiają na AMD

Zobacz: Pora na przełom! Producenci zapowiadają SSD PCIe 5.0

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: AMD, Shutterstock

Źródło tekstu: PCWorld, oprac. własne