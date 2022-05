Corsair wchodzi w laptopy. Amerykanie stawiają na AMD

Jesteś zapalonym graczem, który dużo podróżuje? A może streamerem? W obu przypadkach Corsair ma coś dla Ciebie! Mowa o wydajnych laptopach z topowymi podzespołami AMD, najnowszymi technologiami i przydatnymi dodatkami.

Corsair to firma, której nie da się nie znać będąc entuzjastą komputerowym. Założona została w 1994 roku i od tamtej pory mocno się rozrosła. Amerykańskie produkty dostępne są na całym świecie, a oferta jest bardzo rozbudowana. Zarówno, gdy mowa o segmentach cenowych, jak i różnych gałęziach rynku.

Corsair zaczyna od topowych modeli. Ceny są jednak zabójcze

Oczywiście Corsair nie sprzedaje jeszcze wszystkiego. To się jednak powoli zmienia. Amerykanie poinformowali wczoraj o rozszerzeniu swojej oferty. Firma ma zamiar zacząć oferować laptopy dla graczy i streamerów.

Corsair Voyager A1600 to to 16-calowy laptop, o wymiarach 356 x 288 x 19,8 milimetra i wadze 2,4 kilograma. Napędzany jest przez 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor AMD Ryzen 9 6800HS lub 6900HS (4,4 GHz vs 4,8 GHz) oraz kartę graficzną AMD Raden RX 6800M. Całość doprawia 32 lub 64 GB pamięci RAM typu DDR5 oraz nośnik półprzewodnikowy PCIe 4.0 x4 o pojemności 1 lub 2 TB.

Amerykanie zdecydowali się na 16-calowy ekran o proporcjach 16:10. Mamy tutaj do czynienia z matrycą IPS o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli i częstotliwością odświeżania do 240 Hz. Nie zabrakło też dotykowego panelu Elgato z dziesięcioma "przyciskami", wbudowanej kamery 1080p czy mechanicznej klawiatury z przełącznikami Cherry MX Ultra-Low Profile z podświetleniem RGB LED.

Zestaw złącz obejmuje dwa Thunderbol 3 (USB 4.0), jedno USB 3.2 Gen 2 typu C, jedno USB 3.2 Gen 1 typu A, czytnik kart pamięci SDXC 7.0 oraz złącze audio. W przypadku łączności bezprzewodowej mowa o WiFi 802.11ax (WiFi 6E) oraz Bluetooth 5.2. System operacyjny to Windows 11 w wersji Home.

Sugerowane ceny Corsair Voyager A1600 w USA to 2700 dolarów za słabszy i 3000 dolarów za mocniejszy wariant. Mowa więc o równowartości około 11 575 oraz 12 859 złotych. W Europie będzie jednak zapewne jeszcze drożej, zwłaszcza po uwzględnieniu polskich podatków.

Źródło zdjęć: Corsair

Źródło tekstu: Corsair, oprac. własne