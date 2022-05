Kingston FURY Beast DDR5 RGB to jeszcze większa wydajność

Składasz nowy zestaw komputerowy? Szukasz wydajnych i miłych dla oka modułów RAM DDR5? Kingston kusi nowym modelem, czyli FURY Beast DDR5 RGB.

Procesory Intel Alder Lake-S, które debiutowały na rynku w listopadzie 2021 roku przyniosły nam sporo nowości. Mowa między innymi o budowie big.LITTLE, obsłudze interfejsu PCI Express 5.0 czy pamięci RAM DDR5. Wszystko to przełożyło się na spory skok wydajności w grach i programach.

Kingston FURY Beast DDR5 RGB to nawet 6000 MHz

Oczywiście początki nowych technologii nigdy nie bywają łatwe. Na nasze szczęście pamięci RAM DDR5 cały czas się rozwijają. Startowaliśmy ze standardami JEDEC, czyli efektywnym taktowaniem 4800 MHz i opóźnieniami rzędu CL 40, a teraz co i rusz producenci przygotowują szybsze propozycje.

Kingston FURY Beast DDR5 RGB to moduły nowej generacji skierowane są do konsumentów szukających zarówno wydajności, jak i atrakcyjnego wyglądu. Przy wysokości zaledwie 42 milimetrów oferują one metalowe radiatory z bogatym, kolorowym podświetleniem LED, którym można sterować dzięki aplikacji FURY CTRL.

Jeśli chodzi o specyfikację to do wyboru są modele z efektywnym taktowaniem 4800, 5200, 5600 lub 6000 MHz przy opóźnieniach od CL 38 do CL 40 i napięciu od 1,1 do 1,35 V. Tym samym nie są to najszybsze moduły RAM na rynku, ale zdecydowanie wydajniejsze od pierwszych propozycji z ubiegłego roku.

Kingston FURY Beast DDR5 RGB trafią do sprzedaży zarówno jako pojedyncze kości - 8, 16 lub 32 GB, jak i w zestawach - 16, 32, 64 GB. Producent nie zdradził sugerowanych cen, ale udało się nam je ustalić dzięki informacjom z polskich sklepów i wygląda to następująco:

Kingston FURY Beast DDR5 RGB 4800 MHz CL 38 1x 16 GB - 599 zł

Kingston FURY Beast DDR5 RGB 5200 MHz CL 40 1x 16 GB - 619 zł

Kingston FURY Beast DDR5 RGB 5600 MHz CL 40 1x 16 GB - 679 zł

Kingston FURY Beast DDR5 RGB 6000 MHz CL 40 1x 16 GB - 799 zł

Kingston FURY Beast DDR5 RGB 4800 MHz CL 38 2x 16 GB - 1199 zł

Kingston FURY Beast DDR5 RGB 5200 MHz CL 40 2x 16 GB - 1249 zł

Kingston FURY Beast DDR5 RGB 5600 MHz CL 40 2x 16 GB - 1379 zł

Kingston FURY Beast DDR5 RGB 6000 MHz CL 40 2x 16 GB - 1599 zł

Źródło zdjęć: Kingston

Źródło tekstu: Kingston, oprac. własne