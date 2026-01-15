Ta smart szczoteczka do zębów ma kamerę. 99% skuteczności

Od innych smart szczoteczek na rynku MOVA Fresh 20 Sensus wyróżnia się rozwiązaniem AI-Powered Plaque Detection. Inżynierowie wyposażyli szczoteczkę w kamerę endoskopową o wysokiej rozdzielczości 300 000 pikseli, która współpracuje z zaawansowanymi algorytmami rozpoznawania obrazu. Dzięki temu urządzenie nie tylko czuje, ale dosłownie widzi płytkę nazębną, wizualizując jej rozmieszczenie na ekranie smartfonu w aplikacji MOVAhome. Użytkownik otrzymuje precyzyjną mapę miejsc wymagających doczyszczenia, co eliminuje ryzyko pominięcia trudno dostępnych obszarów.

Sercem MOVA Fresh 20 Sensus jest technologia Sweep & Sonic Vibration, która łączy klasyczne wibracje soniczne z ruchem zamiatającym w zakresie 0-60 stopni. Silnik generuje częstotliwość od 22 800 do 39 600 ruchów na minutę, co pozwala na naukową symulację techniki Bass – metody szczotkowania najczęściej rekomendowanej przez stomatologów. Producent przekonuje, że dzięki temu rozwiązaniu szczoteczka usuwa do 99% płytki nazębnej.

Za komfort i bezpieczeństwo odpowiada główka z czterema pływającymi segmentami i strukturą powietrznych kapsuł, która idealnie dopasowuje się do konturu uzębienia, redukując wibracje przenoszone na dziąsła.

W modelu MOVA Fresh 20 Sensus zastosowano również technologię Bone-Conduction Voice Guidance, czyli przewodnik głosowy wykorzystujący przewodnictwo kostne. Wskazówki dotyczące szczotkowania są przekazywane bezpośrednio przez wibracje szczoteczki na zębie do ucha wewnętrznego, dzięki czemu komunikaty są słyszalne tylko dla użytkownika.

System ten wspierany jest przez inteligentny czujnik nacisku oraz pasek SmartSync Light umieszczony na tylnej części obudowy. Kolor podświetlenia informuje w czasie rzeczywistym o sile nacisku: niebieski oznacza idealną siłę, żółty – zbyt słabą, a czerwony ostrzega przed zbyt mocnym dociskaniem główki.

Z poziomu aplikacji MOVAhome użytkownik ma możliwość pełnej regulacji pracy szczoteczki w trzech wymiarach: 10 poziomów intensywności wibracji, 10 poziomów kąta zamiatania oraz 10 poziomów prędkości. Na wbudowanym, kolorowym ekranie o przekątnej 0,96 cala wyświetlane są kluczowe informacje, takie jak status szczotkowania, tryby czy poziom naładowania.

Mimo tak zaawansowanych funkcji Fresh 20 Sensus pozwala na aż 120 dni użytkowania na jednym ładowaniu przez uniwersalny port USB-C. Całość zamknięta jest w minimalistycznej obudowie o klasie wodoodporności IPX8.

Dostępność i promocja

Szczoteczka MOVA Fresh 20 Sensus trafia do sprzedaży w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej w największych sieciach handlowych w Polsce: RTV Euro AGD, Media Expert, Al.to, Max Elektro, MediaMarkt, Neonet, Komputronik oraz na platformie Allegro.