Kosztuje tylko 399 zł, a na pokładzie ma 5G i 8 GB RAM

Bez wątpienia jest to model budżetowy, patrząc na jego cenę, która standardowo wynosi 499 zł, chociaż w dzisiejszej promocji może być Wasz za 399 zł. Z perspektywy jego ceny smartfon ten dosłownie zachwyca. Nie da się wskazać nawet jednego słabego punktu w jego specyfikacji, który mógłby usprawiedliwić tak niską cenę.

Motorola Moto G35

Zacznijmy od ekranu. Mamy tu 6,72-calowy panel IPS o rozdzielczości Full HD+, odświeżaniu 120 Hz i maksymalnej jasności 1000 nitów. Dla porównania smartfony w podobnym budżecie zwykle mają panele HD+ i 90 Hz. Jego sercem jest natomiast ośmiordzeniowy Unisoc T760, który oferuje wsparcie dla 5G. Wspiera go natomiast 8 GB RAM, co w dzisiejszych czasach i tym budżecie brzmi jak ekstrawagancja. Na dane użytkownika przeznaczono natomiast 128 GB, które można rozszerzyć kartą pamięci do 1 TB.

Aparat to natomiast 50 Mpix oczko. Nie zabrakło tu także NFC, które pozwala na płacenie Motorolą Moto G35 za zakupy. Znajdziemy tu także dwie rzeczy, których ze świecą szukać we współczesnych smartfonach. Mowa tu o złączu Jack 3.5 mm, który pozwala na podłączenie klasycznych słuchawek, oraz o prawdziwym radiu FM. Dodatkowo smartfon ten ma wykazywać odporność na wodę, chociaż Motorola nie chwali się tym, w jakim stopniu. Bateria to natomiast ogniwo 5000 mAh, które naładujemy z mocą do 20 W. A wszystko to za jedyne 399 zł.