Kosztuje 699 zł, a znam niewiele osób, które potrzebują lepszy smartfon

Mamy tu wszystko, czego można oczekiwać od współczesnego smartfonu. Owszem, aparat nie jest flagowy, chociaż wciąż bardzo dobry. Natomiast procesor nie bije rekordów wydajności, jednak oferuje dość mocy, aby działać równie dobrze, co współczesne flagowce w zdaniach życia codziennego.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:45
Krótko mówiąc: jest to smartfon dla rozsądnego użytkownika, który nie chce iść na kompromisy, jeśli chodzi o możliwości, jednak nie zamierza także płacić zbyt wiele za sprzęt. Zwłaszcza że w dzisiejszej promocji Motorola Edge 50 Fusion może być Wasza za jedyne 699 zł, co jest wręcz śmiesznie niską ceną jak na to, co smartfon ten ma do zaoferowania. 

Motorola Edge 50 Fusion Wypasiony średniak za grosze

Motorola Edge 50 Fusion

Przejdźmy jednak do konkretów. Mamy tu 6,7-calowy ekran P-OLED o rozdzielczości Full HD, o odświeżaniu 144 Hz i jasności do 1600 nitów, w którym zaszyto czytnik linii papilarnych. Sercem urządzenia jest natomiast bardzo wydajny układ Snapdragon 7s Gen 2, którego wspiera 8 GB RAM. Na pliki użytkownika przeznaczono natomiast 256 GB pamięci UFS 2.2. 

Nie zabrakło tu także NFC i aparatu 50 Mpix. Smartfon ten może pochwalić się także odpornością na pył i wodę w ramach normy IP68. Wbudowaną baterię 5000 mAh możemy natomiast naładować z mocą do 68 W. A wszystko to za jedyne 699 zł.

Motorola Edge 50 Fusion Wypasiony średniak za grosze

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

