TeamGroup zawstydza konkurencję swoimi modułami RAM DDR5

Planujesz przesiąść się na platformę obsługującą najnowsze pamięci typu DDR5? Prócz wydajności zwracasz uwagę na pobór mocy komputera? W takim razie najnowsze moduły RAM od TeamGroup pozytywnie Cie zaskoczą!

Pamięci RAM typu DDR5 to nowość w świecie komputerów stacjonarnych. Pierwsze procesory i płyty główne zdolne do ich obsługi pojawiły się dopiero pod koniec ubiegłego roku. Mowa oczywiście o 12. generacji od Intela, czyli rodzinie Alder Lake-S. Jednak również AMD planuje zaoferować obsługę DDR5 w następnej generacji procesorów z serii Ryzen. Co i rusz na rynku pojawiają się więc nowe moduły.

TeamGroup ELITE DDR5 zaoferują pojemność do 64 GB

Pamięci DDR5 względem DDR4 to znacznie wyższe taktowania, a tym samym większą wydajność w grach i programach. Prócz tego pracują one przy niższym napięciu. Oczywiście jak to zwykle bywa pierwsze modele są na tym samym lub minimalnie gorszym poziomie co topowe rozwiązania z poprzedniej generacji.

Tajwański TeamGroup zapowiedział rozszerzenie swojej oferty. Mowa o modułach RAM z serii ELITE DDR5. Doczekają się one wydajniejszych modeli z efektywnym taktowaniem od 4800 do 5600 MHz. Dokładne opóźnienia nie zostały zdradzone, ale firma wspomina o "standardach JEDEC", a więc nie należy się spodziewać wyjątkowo niskich timingów zaraz po wyjęcu z pudełka.

Mocną stroną nowych TeamGroup ELITE DDR5 są jednak niskie napięcia - mowa o zaledwie 1,1 V, a więc i bardzo niski pobór mocy. To powinno być standardem dla pamięci DDR5, ale większość innych firm w celu osiągnięcia wysokich taktowań i niskich opóźnieniach stosuje 1,2-1,35 V. Nawet przy 5600 MHz, które zapowiada dzisiaj TeamGroup. Sugeruje to spory potencjał w podkręcaniu (OC).

TeamGroup ELITE DDR5 będą dostępne w zestawach o pojemności 16 GB (2x 8 GB), 32 GB (2x 16 GB) i 64 GB (2x 32 GB) oraz jako pojedyncze moduły. Lada moment mają trafić do sklepów na całym świecie. Producent niestety nie zdradził sugerowanych cen w Europie. Dotychczas dostępne moduły z tej serii w wersji 2x 16 GB 4800 MHz CL 40, kosztują w Polsce około 1199 złotych.

Źródło zdjęć: TEAMGROUP

Źródło tekstu: oprac. własne