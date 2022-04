Procesory AMD Ryzen 7000 nie obsłużą tych pamięci i to duży problem

W tym roku do sprzedaży trafią nowe procesory AMD Ryzen 7000. Jeśli wierzyć dotychczasowym doniesieniom, to Czerwoni szykują małą rewolucję. Przede wszystkim układy wykorzystają nową podstawkę AM5. Obsłużą też pamięci DDR5 i to właśnie z tym może być problem.

Aktualnie zakup pamięci DDR5 jest bardzo trudny, a jeśli jest już możliwy, to zwyczajnie nieopłacalny. Różnica w wydajności względem DDR4 jest na ten moment niewielka (przynajmniej w grach), a cena nieporównywalnie wyższa. Nowe RAM-y są po prostu nieopłacalne. Na szczęście procesory Intel Alder Lake obsługują oba standardy, więc wystarczy dobrać odpowiednią płytę główną.

Inaczej może być w przypadku nowych procesorów AMD z serii Ryzen 7000. Do sieci wyciekły dokumenty na temat układów i pamięci DDR5 są w nich wspomniane aż 76 razy. Dla porównania moduły DDR4 nie pojawiają się ani razu. To może oznaczać, że nowe Ryzeny nie będą obsługiwać starszego standardu pamięci RAM i jest to fatalna informacja.

