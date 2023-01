Microsoft rozzłościł polityków, w tle Xbox

Kilka dni temu Microsoft wydał aktualizację do konsol Xbox Series X/S, dzięki której mają one zużywać mniej energii. To rozwścieczyło pewnych polityków.

Kilka dni temu posiadacze konsol Xbox Series X/S i zarazem uczestnicy programu Xbox Insider otrzymali aktualizację, która ma przełożyć się na niższe zużycie energii. Wszystkie urządzenia, po zainstalowaniu łatki, zostały zaktualizowane do opcji wyłączenia, która pozwala oszczędzać energię. Jednocześnie nie wpływa to na wydajność w grach czy zdolność do przeprowadzania nocnych aktualizacji.

Wydawałoby się, że wszystko jest w porządku. Z perspektywy użytkownika nie zmienia się niemal nic (poza minimalnie dłuższym czasem uruchamiania), natomiast zużycie energii ma być niższe. Wszyscy mogą czuć się wygrani. No prawie wszyscy, bo są jeszcze politycy. Kilku z nich jest wręcz wściekłych na tę aktualizację.

Politycy wściekli o aktualizację Xboxa

Jednym z tych polityków jest Ted Cruz z amerykańskiej partii republikanów. Nowa aktualizacja Xboxa, chociaż ustawienia w każdej chwili można zmienić, nie przypadła mu do gustu. Jego zdaniem wszyscy chcą zabrać Amerykanom kuchenki gazowe, kawy, a teraz też Xboxy. Wtórował mu Troy Nehls, kongresmenem z Teksasu, który napisał:

Chcą zabrać wam broń. Chcą zabrać wasze kuchenki gazowe. A teraz chcą zabrać ci Xboxa.

Jeszcze dalej w swoim oskarżeniach posunęła się konserwatywna organizacja Young America's Foundation, która aktualizację Xboxa określiła jako przejaw kultury woke, określanej także jako kultura krzywdy czy cancel culture. Ich zdaniem Microsoft uderza w posiadaczy konsol w imię zmian klimatycznych, co najwyraźniej jest niedopuszczalne.

Oczywiście polityków nie przekonały argumenty, że ustawienia można zmienić tak, aby konsola działała tak samo, jak wcześniej. Nie, oni wszystko wiedzą lepiej. A w ogóle to dbanie o klimat to dupa i kamieni kupa. Myślałem, że już nic mnie nie zaskoczy, a jednak niektórzy ludzie cały czas coraz wyżej podnoszą poprzeczkę śmieszności.

Zobacz: Microsoft i Activision Blizzard nie połączą się na czas. To już pewne

Zobacz: Cwany Microsoft zarzuca PlayStation coś, co sam zrobił

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: lev radin / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Newsweek