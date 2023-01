Microsoft i Activision Blizzard nie połączą się na czas. To już pewne

Transakcja przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft nie zostanie sfinalizowana w wymaganym terminie. To już pewne.

W styczniu 2022 roku Microsoft ogłosił, że za 68,7 mld dolarów zamierza kupić Activision Blizzard. Transakcja wymagała akceptacji najważniejszych organów w wybranych państwach, ale według przewidywań miała zostać sfinalizowana w listopadzie. Dzisiaj mamy styczeń 2023 roku i wiemy, że z pierwotnych planów nic nie wyszło. Co więcej, już pewne jest, że Activision Blizzard nie stanie się częścią Microsoftu przez wymaganym terminem.

Microsoft nie kupi Activision Blizzard?

Na drodze do przejęcia stanęła Federalna Komisja Handlu Stanów Zjednoczonych. Urzędnicy uznali, że transakcja dałaby Microsoftowi zbyt mocną pozycję na rynku, którą firma mogłaby wykorzystywać na swoją korzyść. Dlatego też złożyli pozew antymonopolowy. W związku z tym pojawiło się podejrzenie, że całej sprawy nie uda się zamknąć w wymaganym terminie, który mija 18 lipca 2023 roku. Teraz wiemy, że to już pewne.

Skąd taka pewność? Ponieważ pierwsze przesłuchanie w Federalnej Komisji Handlu zostało zaplanowane dopiero na 2 sierpnia 2023 roku. Do tego czasu transakcja na pewno nie zostanie sfinalizowana. Co to oznacza dla obu stron? W teorii nie tylko Microsoft będzie musiał zapłacić Activision Blizzard 3 mld dolarów zadośćuczynienia za naruszenie umowy, ale też konieczne będą kolejne negocje.

Tak przynajmniej wygląda teoria, bo inaczej może być z praktyką. W końcu obie firmy chcą sfinalizowania transakcji, więc w ramach dobrej woli Activision Blizzard może zrezygnować z dodatkowych pieniędzy. Natomiast inaczej w przypadku nowych negocjacji, ponieważ znacząco zmieniła się wycena firmy.

W styczniu 2022 roku jedna akcja Activision Blizzard wyceniana była na około 65 dolarów. Microsoft zdecydował się zapłacić kwotę o 40 procent wyższą, czyli około 95 dolarów, co w sumie dało 68,7 mld dolarów za całą firmę. Tymczasem dzisiaj wartość każdej akcji to już 76,9 dolarów, co daje drugiej stronie pole do negocjacji i zażądania jeszcze wyższej kwoty. Nie mówię, że tak się stanie, ale jest taka możliwość.

Zobacz: Microsoft broni przejęcia Activision i pokazuje przewagę PlayStation

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Sergei Elagin / Shutterstock.com

Źródło tekstu: TechSpot