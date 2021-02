Microsoft powiększa rodzinę akcesoriów Xbox o bezprzewodowe słuchawki

Microsoft ogłosił premierę zestawu Xbox Wireless Headset, najnowszego akcesorium dołączającego do rodziny Xbox. Słuchawki zapewniają wysoką jakość dźwięku i są już dostępne w przedsprzedaży.

Microsoft obiecuje, że bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Xbox Wireless Headset zapewnia najlepszą w swojej klasie wydajność dźwięku i czatu. Urządzenie ma też wyjątkową konstrukcję, która ma zapewnić komfort podczas używania i wyjątkowe wrażenia dostosowane do każdego gracza. Słuchawki obsługują wiodące w branży technologie dźwięku przestrzennego, w tym Windows Sonic, Dolby Atmos i DTS Headphone: X. Odpowiadają one za realizm i precyzję dźwięku otaczającego gracza.

Spędziliśmy dużo czasu w komorach testowych audio, próbując scharakteryzować i zrozumieć, w jaki sposób zestaw słuchawkowy odtwarza dźwięk w różnych środowiskach. Czy to w salonie, pokoju gier, czy pokoju w akademiku, chcemy, aby brzmiało to najlepiej dla wszystkich rodzajów dźwięku. W ten sam sposób zespół prowadził badania, aby zapewnić świetnie brzmiący czat, czuły mikrofon oraz ograniczyć hałas w tle.

- powiedział Erik Garcia, Project Architect and Lead, Xbox

Gdy użytkownik nic nie mówi, mikrofon jest automatycznie wyciszany. Tego samego można dokonać ręcznie, za pomocą specjalnego przycisku. Gdy mikrofon jest aktywny, świecący wskaźnik informuje o tym, dzięki czemu zawsze wiadomo, czy nasz głos jest odbierany przez urządzenie.

Słuchawki Xbox mają ciekawy design, nawiązujący do konsoli Xbox najnowszej generacji, a także lekką konstrukcję z trwałą ramą z wewnętrznym metalowym pałąkiem oraz duże nauszniki wykonane z poliuretanu, równomiernie rozprowadzające nacisk na uszy. Mikrofon jest w pełni regulowany i można go schować, gdy nie jest używany. Tarcze muszli słuchawek są obrotowe i służą do regulacji głośności oraz balansu dźwięku. Jak powiedział Elie Ahovi, starszy projektant w Xbox, każda interakcja z zestawem słuchawkowym jest zachwycająca.

Unikalne doświadczenia, dostosowane do gracza

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy dla konsoli Xbox umożliwia bezprzewodową grę na wielu urządzeniach, w tym na konsolach Xbox Series X|S i Xbox One oraz komputerach z systemem Windows 10. Urządzenie można również połączyć z urządzeniami przenośnymi przez Bluetooth, a z konsolą za pośrednictwem technologii Xbox Wireless, podobnie jak kontroler bezprzewodowy. Można też jednocześnie sparować zestaw słuchawkowy z telefonem i konsolą Xbox. Dzięki temu na przykład można rozmawiać ze znajomym lub współpracownikami podczas konferencji online, a jednocześnie grać na konsoli.

Aplikacja Akcesoria Xbox na urządzeniach Xbox One, Xbox Series X|S i Windows 10 umożliwia precyzyjne dostrajanie słuchawek w celu dopasowania dźwięku, w tym ustawień korektora, wzmocnienia basów, funkcji automatycznego wyciszania, monitorowania mikrofonu i jasności światła wyciszenia mikrofonu. Zestaw słuchawkowy może być bezprzewodowo aktualizowany z poziomu konsoli.

Dostępność i cena

Zestaw słuchawkowy Xbox jest już dostępny w przedsprzedaży na stronie www.xbox.com. Regularna sprzedaż urządzenia ruszy 16 marca 2021 roku, a jego polska cena to 449 zł.

Źródło tekstu: Xbox